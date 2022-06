Amazfit GTR 3 Pro ritorna in Limited Edition

Amazfit GTR 3 Pro è in commercio da tempo, ma il costruttore ha deciso di rilanciare con una nuova Limited Edition dello smartwatch, con materiali differenti e un aspetto ora ancora più premium.

Caratterizzato da un design in acciaio inossidabile e da una corona girevole intagliata, Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition rappresenta per la società il nuovo incontro tra stile classico e moda contemporanea. Ora lo smartwatch offre due opzioni di colore: Mystic Silver e Sleek Gold. Il corpo dell’orologio, realizzato a mano in acciaio inossidabile e resistente, è completato da un cinturino in pelle, che sicuramente conferisce all’indossabile una connotazione maggiormente classica rispetto alla variante tradizionale.

Ovviamente, si fregia ancora dello schermo AMOLED HD da 1,45 pollici in vetro temperato, con un rapporto schermo/corpo del 70,6% per migliorare l’esperienza di visualizzazione e mantenere un’ottima visibilità dei dati anche sotto la luce diretta del sole.

Offre funzionalità di monitoraggio della salute avanzate e 24 ore su 24. Al suo interno dispone di un biosensore che consente agli utenti di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress durante l’intera giornata, e persino di testare le tre metriche simultaneamente con un solo tocco.

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition risulta essere anche un ottimo compagno per l’attività sportiva, permettendo di tracciare oltre 150 discipline, con tanto di riconoscimento intelligente e automatico di otto sport. Inoltre, l’algoritmo PeakBeats sviluppato da Amazfit restituisce dati specializzati come il massimo assorbimento di ossigeno (VO2 Max), il tempo di recupero completo, il carico e l’effetto dell’allenamento.

Grazie alla possibilità di connettere lo smartwatch via Bluetooth con lo smartphone, Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition può ricevere telefonate e memorizzare fino a 470 canzoni sull’orologio. Questa versione limited è dotata di autonomia fino a 12 giorni con un utilizzo tipico e fino a 30 giorni in modalità risparmio batteria.

Prezzo e disponibilità

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition è disponibile a partire dal 1° luglio al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 € anche su Amazon.