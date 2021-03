Amazfit T-Rex Pro in Italia: robusto e autonomia fino a 18 giorni

Amazfit, marchio apprezzato negli smartwatch spesso destinati al fitness, annuncia la disponibilità in Italia di Amazfit T-Rex Pro, uno sportwatch rugged, che ha superato 15 test di livello militare e può resistere alla maggior parte delle condizioni e delle sfide, senza rinunciare ad un’autonomia sorprendente, fino a 18 giorni con una sola carica.

T-Rex Pro si basa sul già disponibile T-Rex, presentato per la prima volta al CES 2020. Si ispira al predecessore, ma aggiunge nuove caratteristiche a quest’ultima edizione. Anzitutto, è ancora più resistente e, grazie alla certificazione a 15 test di livello militare, ha superato con nuove e diverse prove di robustezza dei materiali. Ancora, migliora l’impermeabilità, adesso 10 ATM, con un sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, quattro sistemi di navigazione satellitare globale, un altimetro barometrico e più di 100 modalità sportive.

Si tratta di un dispositivo progettato per la vita all’aria aperta, resistente agli urti e in grado di affrontare condizioni climatiche estreme. Tutto questo senza rinunciare comunque a design d’effetto e a specifiche d’eccezione, come l’ampio display AMOLED da 1,3 pollici con funzione Always On Display.

Tra le sue caratteristiche, Amazfit T-Rex Pro è in grado di aiutare a tracciare la posizione anche negli ambienti più isolati, cosa che risulterebbe difficile con il solo GPS. Dispone al suo interno di un altimetro barometrico che registrerà anche quanto in alto si trova l’utente, mentre la bussola indicherà sempre la giusta direzione.

Grazie alla resistenza all’acqua di 10 ATM, il dispositivo permette di nuotare, fare surf, navigare e sopportare anche i climi più umidi, con una durata della batteria fino a 18 giorni con un uso tipico. Permette, ancora, di tracciare oltre 100 modalità sportive, oltre a tenere traccia della frequenza cardiaca, la distanza, la velocità e le calorie bruciate in quasi tutti gli sport e le attività più popolari. Peraltro, Amazfit T-Rex Pro è dotato del sensore ottico BioTracker 2 PPG, che esegue un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca 24 ore al giorno ed emette un avviso se questa diventa troppo alta.

Non manca, poi, la possibilità di monitorare il sonno, potendo riconosce i diversi stati del sonno, come sonno leggero, profondo e REM, rileva i sonnellini diurni, così da monitorare i potenziali problemi di respirazione durante il sonno.

Amazfit T-Rex Pro è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 169,90 euro, in vendita anche su Amazon.