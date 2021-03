Toner e cartucce: meglio originali o compatibili?

Sono ormai diversi anni che sul mercato sono approdati toner e cartucce compatibili per i dispositivi di stampa ma quando si parla di consumabili non è sempre facile capire quali siano le differenze tra l’una e l’altra tipologia.

Più che altro, in molti si chiedono quanto siano effettivamente valide le cartucce compatibili e fino a che punto si possano considerare sullo stesso livello di quelle originali.

Si tratta di un eterno dilemma, al quale è possibile provare a dare una risposta sulla base delle informazioni rilasciate dalle case produttrici e dai professionisti che operano nel settore.

È possibile dunque tentare di mettere toner e cartucce originali e non tra cui scegliere per spiegare quali sono le differenze tra l’una e l’altra tipologia di consumabili.

Toner e cartucce originali

Quando si parla di toner e cartucce originali ci si riferisce sempre a consumabili prodotti dalla casa madre e in quanto tali perfettamente compatibili con il dispositivo che si ha in dotazione.

Le caratteristiche che contraddistinguono tali prodotti sono sostanzialmente due: la testina di stampa – spesso abbinata ad un chip – e l’inchiostro presente all’interno del serbatoio.

Nelle cartucce e nei toner originali queste due componenti sono caratterizzate da un’alta qualità, realizzate su misura per funzionare ad hoc con il dispositivo per il quale sono state progettate.

Toner e cartucce originali sono considerate le più affidabili perché testina di stampa e chip sono prodotti dalla casa madre sulla base della stampante compatibile. Anche l’inchiostro è generalmente di una qualità eccellente, non si rischiano problemi di alcun tipo.

Toner e cartucce compatibili

Toner e cartucce compatibili sono consumabili prodotti da altre aziende e quindi non dalla casa madre produttrice del dispositivo con cui possono essere utilizzati.

Presentano tuttavia delle caratteristiche che li rendono appunto compatibili con i vari dispositivi e sulla carta sono progettate per funzionare perfettamente.

Non sempre questo avviene però, in quanto esistono delle sensibili differenze all’interno dell’ormai ampio mondo dei consumabili. La qualità delle testine – ma anche dello stesso inchiostro – dipendono infatti dall’azienda che produce toner e cartucce compatibili.

Oggigiorno sul mercato si possono trovare consumabili di elevata qualità seppur non originali ed altri che, al contrario, possono provocare svariati problemi ai dispositivi all’interno dei quali vengono inseriti, arrivando anche a causare gravi guasto al dispositivo di stampa.

Originali o compatibili: quali scegliere?

In linea di massima, toner e cartucce originali sarebbero sempre da preferire ai compatibili per il semplice motivo che sono maggiormente affidabili.

Ciò però non significa che i consumabili non originali siano da scartare, in quanto sul mercato si trovano oggi prodotti di qualità, che non creano alcun tipo di problema ed hanno per altro un prezzo decisamente vantaggioso.

Si possono dunque scegliere anche questi ultimi, ma bisogna avere l’accortezza di optare per toner e cartucce che seppur compatibili siano prodotti da aziende la cui reputazione non è in discussione. La qualità dell’inchiostro ma anche dei vari componenti, come chip e testine, non si possono sottovalutare.

In definitiva, per non rischiare di rovinare il proprio dispositivo o di avere problemi in fase di stampa non occorre acquistare esclusivamente toner e cartucce originali: anche i compatibili, a patto che siano di alta qualità e che non risultino eccessivamente economici, sono un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo.