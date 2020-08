Amazon aggiunge un orologio digitale ad Echo Flex

L’altoparlante intelligente con presa incorporata, Echo Flex, guadagna adesso un orologio digitale. L’idea è tanto semplice, quanto però utile e apprezzata. Peccato che al momento non sembra essere disponibile sul territorio italiano.

Amazon ha svelato un add-on ufficiale chiamato Smart Clock realizzato da Third Reality appositamente per Flex, che porta un orologio digitale al dispositivo Alexa. L’accessorio USB mostrerà l’ora corrente, ovviamente, ma è molto utile anche come timer. Sarà possibile chiedere ad Alexa di impostare un timer e vederlo apparire come conto conto alla rovescia sul piccolo display, così da non dover nuovamente chiedere un aggiornamento a voce.

Sarà possibile utilizzare i formati 12 e 24 ore o regolare manualmente la luminosità quando le impostazioni automatiche non sono sufficienti ad offrire sempre un’ottima visibilità. Non necessita di alimentazione aggiuntiva, sebbene rimanga immutata la limitazione del Flex a un componente aggiuntivo alla volta; questo costringerà l’utente a scegliere se inserire questo accessorio, è un altro, come il sensore di movimento già disponibile in Italia.

Lo Smart Clock arriverà l’11 agosto a 15 dollari. Al momento non sembra esserci alcun riferimento all’uscita sul mercato italiano. In realtà non ci stupirebbe se la release avvenisse anche nel nostro territorio. In effetti, il Flex disponibile in Italia è pronto ad accoppiarsi ad elementi extra, come il sensore di movimento. Non sembrano esserci ragioni, dunque, affinché questo Smart Clock non arrivi anche in Italia.

Amazon Flex costa 29,99 euro e si acquista direttamente da qui. Se vi mancano idee su come usare Echo Flex, provate a dare uno sguardo a questo indirizzo.