Amazon apre il Negozio di Natale, per cercare il regalo giusto in un click

Mancano poco più di due settimane al Natale e mai come quest’anno fare i regali con Amazon risulta essere tra le scelte più convenienti. Perché se già si approfittava delle consuete offerte per risparmiare, col COVID ancora tra i piedi non si potrà andare a trovare i propri cari: perciò a questo punto il regalo conviene farlo recapitare direttamente ad Amazon, riducendo così i costi di una eventuale spedizione organizzata autonomamente post-acquisto.

Quest’anno Amazon sta facilitando la scelta dei regali con una pagina che promette di aiutare a trovare quello giusto in pochi click. Si chiama banalmente Negozio di Natale e al suo interno sono presenti in prima fila alcune categorie che smistano i prodotti più gettonati per tipo.

C’è quella che raccoglie i vari Calendari dell’avvento (anche se ormai è un po’ tardi per regalarlo: la prima settimana è già passata), quella con dentro tutte le decorazioni natalizie possibili e immaginabili, carte e biglietti regalo per chi può consegnarli a mano, la sezione coi migliori giocattoli dell’anno, quella coi maglioni natalizi. E poi ci sono i prodotti che si raggruppano nella sezione cibo e bevande, gli immancabili buoni regalo per gli eterni indecisi e una speciale finestra dedicata alle idee regalo dalle piccole e medie imprese.

Subito sotto, la domanda più utile per trovare il regalo giusto: Per chi stai facendo acquisti? Cliccando sulla risposta desiderata si farà una grossa scrematura dei papabili regali separando quelli per uomini, per donne, per teenager, per bambini con età compresa tra gli 8 e i 12 anni, 4-7 e 1-3 anni, oppure per i bebè o i regali dedicati agli animali domestici.

Infine, la pagina si conclude con il tradizionale raggruppamento di tutti i regali che potrebbero accontentare un po’ tutti. Si tratta di una sezione della pagina “a scorrimento infinito” perché man mano che si scende vengono caricate le schede di ulteriori prodotti. Si può fare una rapida selezione abilitando la casella Offerte per dare un’occhiata soltanto ai prodotti attualmente in sconto oppure, attivando il box Confezione Regalo Disponibile, tutti quei prodotti che verranno consegnati con un incarto-regalo, soluzione questa particolarmente apprezzata da chi non vuol recapitare il regalo tramite il più anonimo scatolone in cartone. E’ anche possibile usare il menù a tendina denominato Prezzo, inizialmente impostato su “tutti i prezzi”, per visualizzare soltanto i prodotti che non costano più di 10, 30 o 50 euro, oppure soltanto quelli con prezzo superiore ai 50 euro.

Potete dare uno sguardo alla nuova vetrina cliccando qui.

