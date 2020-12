Iliad colpisce ancora con la super offerta Flash 70 per la connettività 5G

L’arrivo del piano iliad per la connettività 5G è atteso da mesi, ancora prima che arrivassero gli iPhone 12: la sorpresa arriva oggi ed è un altro colpo in puro stile dell’operatore d’Oltralpe perché la nuova offerta Flash 70 è ricca di contenuti ed è proposta a un prezzo finora mai visto tra gli operatori del nostro Paese e, probabilmente, anche all’estero.

Per poter navigare e sfruttare la massima velocità sule reti cellulari, iliad Flash 70 include 70GB di traffico dati senza limiti di velocità sulle reti 4G, 4G+ e anche 5G dove disponibili, inclusi minuti e SMS illimitati, il tutto a solamente 9,99 euro al mese. L’operatore evidenzia che iliad Flash 70 è al momento l’offerta più conveniente in Italia per la connettività 5G, includendo anche una tabella comparativa dei piani 5G proposti dagli altri operatori, tabella che riportiamo in questo articolo.

Naturalmente, come vale per tutti i piani e le offerte iliad, anche la nuova Flash 70 per il 5G può essere sottoscritta da chiunque, sia già clienti iliad che proveniente da altri operatori. Non ci sono vincoli di tempo, non ci sono costi nascosti e ancora una volta iliad promette zero rimodulazioni, vale a dire nessun incremento di prezzo dopo 10-12 mesi dalla sottoscrizione del piano, come invece spesso purtroppo accade con altre società.

Finora iliad ha mantenuto questa promessa e non ha mai alzato i prezzi di tutti i piani e offerte introdotti in Italia, inclusi quelli speciali proposti per un periodo di tempi limitato. Chi scrive usa ancora la prima offerta iliad introdotta alla presentazione in Italia da 30GB al mese a solo 5,99 euro: non è più proposta da tempo dall’operatore ma non è mai stata modificata per chi l’ha sottoscritta.

Occorre tenere presente però che iliad sta lavorando per espandere la propria copertura 5G in Italia e che al momento è disponibile solo in alcune città. Attualmente iliad indica la disponibiltà per Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Il vantaggio di questa offerta è certamente anche nel prezzo, così alcuni potrebbero comunque decidere di sottoscriverla in attesa dell’estensione del servzio. La promozione per l’offerta iliad Flash 70 per il 5G terminerà il 21 gennaio, salvo ulteriori proroghe dell’operatore. Per l’inizio del 2021 è atteso anche l’arrivo dei primi piani iliad per la connettività fissa.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.