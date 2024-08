Carta del docente 2024, come usarla su Amazon

Pubblicità

È possibile utilizzare la Carta del docente per acquisti nelle categorie Libri, eBook Kindle, E-reader Kindle, tablet Fire e su una selezione di prodotti informatici su Amazon. L’apposita pagina è stata aggiornata per l’edizione 2023/2024, consentendo così ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di fruire dell’iniziativa Ministero dell’Istruzione, che dal 2015 istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la loro formazione.

Che cos’è la Carta del docente

In breve questa Carta, del valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.

L’identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID».

Come usare la Carta del docente su Amazon

Per poter utilizzare la Carta, il docente dovrà dotarsi del proprio SPID e autenticarsi sul sito cartadeldocente.istruzione.it.

Successivamente sarà possibile creare un buono del valore intero desiderato di minimo 1€ (es. 15,00€ e non 15,50€) sul sito sopracitato e convertilo poi in un codice Amazon sul sito amazon.bonus-docenti.it.

Possono essere associati uno o più codici Amazon, ad esempio un buono di 15€ verrà convertito in 2 codici da 10€ e da 5€); inoltre è possibile utilizzare più di un codice Amazon all’interno di un unico acquisto: al momento del Riepilogo ordine, nella sezione “Modalità di pagamento” si possono inserire i codici nel campo “Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale”, assicurandosi che sia presente la spunta nella casella adiacente ad ogni codice.

Il Bonus Carta del docente è un contributo strettamente personale e il codice Amazon quindi può essere utilizzato solo dal titolare del buono Carta del docente, non può essere né venduto, né scambiato, nè trasferibile a terzi né convertibile in denaro.

Una volta ottenuto il codice Amazon, se non si desidera più utilizzare l’importo convertito sarà possibile richiedere la riconversione sul proprio saldo Carta del docente compilando il relativo modulo di riconversione disponibile qui per l’ammontare non ancora utilizzato.

Quando scade la Carta del docente

L’iniziativa termina il 31 Agosto 2024 e a quel punto l’eventuale credito residuo non potrà più essere utilizzato e sarà automaticamente riaccreditato sul proprio saldo Carta del Docente fino al raggiungimento dell’ammontare massimo di €1.000 euro sul borsellino governativo.

Di più

Per dubbi e domande vi invitiamo a consultare la pagina dell’iniziativa dove trovate altre informazioni e risposte a tutte le domande. Ad esempio Amazon spiega come fare per capire se è stato utilizzato tutto il valore del codice Amazon, cosa succede se l’importo del buono non è sufficiente a raggiungere il valore del prodotto scelto, oppure se non si consuma tutto l’importo del buono con un acquisto, come fare per pagare un ordine regalo con i codici promozionali Carta del docente, cosa succede se si fa un reso di un articolo acquistato con codici promozionali Carta del docente, cosa succede con le spese di spedizione e se si può utilizzare l’importo del codice Amazon per pagarle.

Nella pagina sono fornite anche tutte le indicazioni da seguire in caso di problemi nell’uso del codice, se non si riceve l’email col codice di Amazon oppure se vengono smarriti, oppure se vengono visualizzati particolari messaggi di errore.