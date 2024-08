Mercedes spinge la guida autonoma livello 4 in Cina

Pubblicità

Drive Pilot di Mercedes è tra i primissimi sistemi di guida autonoma di livello 3 autorizzati sia in Germania che in alcuni stati USA: ora il costruttore tedesco ha ottenuto l’autorizzazione per effettuare test in Cina con sistemi di livello 4.

Ricordiamo che al momento Tesla è ferma al livello 2 per quanto riguarda certificazioni e autorizzazioni, anche se il sistema Full Self Driving Tesla FSD continua a ricevere aggiornamenti consistenti in USA, principalmente in California e altri stati dove è possibile sfruttare la versione beta, ora denominata Supervised.

Mentre nella guida autonoma di livello 2 l’attenzione del conducente è sempre richiesta per intervenire prontamente, in alcuni scenari e situazioni i sistemi di livello 3 possono richiedere l’intervento umano solo in casi limitati. Infine nei livelli 4 e 5 anche le operazioni più complesse sono gestite in modo autonomo, tanto che le vetture possono mettere a disposizione o meno volante e pedali.

Con l’autorizzazione di Pechino Mercedes può iniziare i test della guida autonoma di livello 4 in alcune autostrade e strade urbane di Shanghai. Si tratta del primo costruttore occidentale a ottenere l’autorizzazione in Cina: Tesla ha ottenuto l’approvazione preliminare per FSD che dovrebbe arrivare nel Paese del Dragone entro quest’anno.

Pur essendo il primo marchio occidentale al via con la guida autonoma di livello 4 in Cina, altre società e costruttori locali hanno già ottenuto la stessa autorizzazione per procedere ai test, inclusi Baidu, Hongqi, e WeRide.

A livello commerciale Mercedes e i marchi occidentali devono affrontare la concorrenza sempre più agguerrita dei giovani marchi di auto elettriche cinesi tra cui anche XPeng Motors con il suo sistema di guida autonomo XNGP che dovrebbe arrivare al livello 4 entro il 2025.

