Impeto ed Estasi sono le due auto elettriche italiane di AEHRA

Arrivano sul mercato due auto elettriche italiane della casa automobilistica AEHRA, un nuovo marchio globale che si pone sulla fascia ultra-premium e che prenderanno i nomi di Impeto ed Estasi. Il primo è un SUV, la seconda una berlina.

Nell’occasione, oltre a svelare i due nomi delle autovetture, l’azienda ha annunciato anche un importante aggiornamento strategico aziendale, con la presentazione di piano di sviluppo da 1,2 miliardi di euro al Ministero delle imprese e del made in Italy, responsabile del Fondo Automobilistico Italiano, per la costruzione di un nuovo impianto produttivo.

Questa mossa, ha annunciato AEHRA in un comunicato stampa ufficiale, sottolinea l’importanza strategica nazionale che il marchio vorrà svolgere nel garantire una sostenibilità su larga scala, essendo al momento l’unico marchio italiano di EV puro.

Hazim Nada, fondatore e CEO di AEHRA, si è detto entusiasta di svelare i nomi dei primi modelli AEHRA, il SUV Impeto e la berlina Estasi:

Non sono mancate, ovviamente, parole rivolte alla presentazione del piano di sviluppo:

Sarà estremamente gratificante per tutti noi di AEHRA vedere la nostra richiesta di finanziamento approvata dal governo italiano ed essere selezionati come progetto di importanza strategica nazionale per l’istituzione di un ecosistema di mobilità sostenibile