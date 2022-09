Amazon trasformerà Echo ed Echo Dot in ripetitori Wi-Fi degli eero

Amazon ha annunciato la nuova generazione di Echo Dot ed Echo Dot con orologio: oltre a funzionare come speaker smart, questi due dispositivi potranno collaborare con i router e dispositivi di rete del marchio eero, sempre di Amazon, per ampliare la copertura dela rete Wi-Fi in casa.

Tutti i nuovi Echo Dot e Echo Dot con orologio integrano un nuovo sensore di temperatura e promettono un miglioramento dell’estensione della gamma di frequenze supportate. Amazon ha spiegato che gli Echo Dot potranno essere sfruttati come eero mesh Wi-Fi extender, migliorando la copertura della rete senza fili in casa.

Amazon riferisce che dopo il collegamento dell’account, la funzione “eero Built-in”, può offrire oltre 90 metri di quadrati di copertura all’esistente rete Wi-Fi mesh eero. Sarà possibile creare nuove reti mesh, ampliando la portata del Wi-Fi in casa arrivando in punti dove il segnale non arriva. La tecnologia TrueMesh, permette agli Echo di ampliare una rete Eero già esistente, configurandosi automaticamente alla prima connessione. La funzionalità eero Built-in sarà integrata anche negli Echo di 4a generazione dal 20 ottobre. Per gli Echo Dot di 4a generazione e l’Echo Dot con orologio sarà nei prossimi mesi disponibile un aggiornamento over-the-air per la funzione in questione.

Le funzioni annunciate saranno disponibili in USA. Non conosciamo le date di integrazione per gli Echo vecchi e nuovi venduti in Italia e in Europa.

Echo Dot costa 59,99 euro. Echo Dot con orologio è disponibile a 69,99 euro. I preordini sono già disponibili e le spedizioni inizieranno il ​​mese prossimo. Echo Studio nell’originale colorazione Antracite è oggi disponibile a 199,99 euro. La nuova colorazione Bianco ghiaccio è disponibile per il pre-ordine da oggi e le spedizioni inizieranno il mese prossimo.

