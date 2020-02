Amazon Echo Show 8 con video e Alexa vi mostra Prime, suona Apple Music e sorveglia la casa

Amazon ha annunciato in queste ore l’arrivo in Italia di Echo Show 8, l’ultimo della famiglia degli Echo Show con uno schermo da 8 pollici, audio potente, un copri-telecamera integrato per una maggiore tranquillità del cliente che pensa alla privacy: il tutto a 129,99 €.

Grazie a Echo Show 8 che si affianca al modello con schermo da 5″ e a quello da 10″ (che funziona pure da gateway Zigbee) i clienti di Amazon hanno a disposizione un’ulteriore modalità per aggiungere Alexa alla propria vita quotidiana.



Echo Show 8 rappresenta il dispositivo Amazon con smart display più versatile. Per riprodurre ad esempio il proprio episodio preferito di Star Trek: Picard, La Meravigliosa Signora Maisel oppure Carnival Row su Prime Video, basterà semplicemente chiedere ad Alexa.

Con la Skill di Giallo Zafferano si può richiedere a voce una ricetta particolare e seguirla passo passo per visualizzare, per molte ricette, la preparazione professionale.

Grazie al suo audio Echo Show 8 è ottimo anche per guardare i video musicali su Vevo o per ascoltare le proprie canzoni preferite da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TIMMUSIC e altri servizi musicali.

Un album fotografico personalizzato

Con il nuovo Echo Show 8, come con gli altri dispositivi Echo Show, è possibile aggiungere le fotografie delle ultime vacanze per personalizzare la schermata iniziale, per sé e la propria famiglia. È possibile riprodurre una presentazione delle proprie foto, vedere uno specifico album fotografico o impostare le proprie foto in rotazione come sfondo.

È possibile inoltre creare una routine che fornisca le previsioni meteo, le notizie del mattino e regoli la temperatura in casa (grazie a un termostato compatibile con Alexa) semplicemente dicendo “Alexa, inizia la mia giornata”.

Videochiamate e audiochiamate

È possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate senza dover usare le mani con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype. Inoltre, con Echo Show 8 e altri dispositivi Echo, distribuiti in più stanze della casa, si può facilmente utilizzare la funzionalità Drop-in per connettersi con un’altra stanza.

Skill per lo schermo

In Italia già oltre 400 Skill di sviluppatori terzi sono state ottimizzate per i dispositivi con schermo come Echo Show. È possibile chiedere di seguire passo per passo una ricetta da Giallo Zafferano, rimanere aggiornati sulle notizie da TGCOM24, giocare con Quiz Vero o Falso oppure Domanda del Giorno, guardare in diretta le radio TV di Radio Deejay, RDS, RTL102.5, riprodurre video con Vevo, e molto altro.

I dispositivi Echo sono stati realizzati con diversi elementi per la protezione della privacy. Come gli altri dispositivi Echo Show, il nuovo Echo Show 8 include un pulsante di disattivazione microfoni/telecamera che scollega elettronicamente sia i microfoni che la telecamera, nonché un chiaro indicatore visivo che mostra quando l’audio o il video vengono inviati al cloud. Inoltre, Echo Show 8 è dotato di un copri-telecamera integrato che consente di coprire facilmente la telecamera, senza però escludere la possibilità di dialogare con Alexa.

Echo show 8 dispone di connettività Bluetooth per funzionare anche come speaker per il vostro smartphone e di una uscita audio da 3,5 mm per collegarlo ad un impianto di amplificazione.

Disponibilità

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro a 129.99 €. Entrambi sono disponibili in pre-ordine da oggi su questa pagina le spedizioni inizieranno in Italia il 26 di febbraio.