Razer Goliathus Chroma, il mousepad LED per gaming a metà prezzo: solo 19,99 euro

Il miglior tappetino morbido per mouse da gioco di Razer, dotato di tecnologia Chrome, è in sconto a metà prezzo: anziché 40 euro lo comprate su Amazon a soli 19,99 euro.

Si tratta come detto di un mousepad in tessuto per gamer contraddistinto da una cornice LED personalizzabile con 16,8 milioni di colori capace di illuminarsi con avvisi in partita ed effetti di notifica. Eventualmente si può personalizzare manualmente con una delle migliaia di sfumature disponibili.

Questo tappetino per mouse è ottimizzato per qualsiasi impostazione di sensibilità e sensore. A prescindere da una preferenza di sensibilità ridotta o elevata e dall’uso di un sensore ottico o laser, usando questa soluzione si beneficerà di una reattività di tracciamento elevata che promette un migliore controllo di gioco.

La superficie, come detto, è in tessuto a microtrama e ciò consente manovre precise e rapide, la base invece è realizzata in gomma antiscivolo per mantenerlo saldamente in posizione. Questo tappetino ha anche un passacavo integrato per una gestione semplificata del filo del mouse.

Chiaramente l’illuminazione può essere sincronizzata fra le periferiche di tutti i prodotti compatibili con Razer Chroma, avendo così un’illuminazione inter compatibile con quella di tastiere, mouse e gli altri accessori per gaming di Razer.

Come dicevamo al momento il Razer Goliathus Chroma è in offerta a metà prezzo: anziché 40 euro lo potete comprare su Amazon per soli 19,99 euro. L’offerta, come la gran parte delle altre che segnaliamo quotidianamente tra queste pagine, è limitata sia nel tempo che nelle scorte disponibili.