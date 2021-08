Amazon lancia il dispenser di sapone smart in USA

In aprile è arrivata la macchina del caffè Lavazza A Modo Mio Voicy che si controlla con Alexa, ma il parco di dispositivi smart per la casa pronti per Alexa continua a espandersi e questa volta Amazon introduce un dispenser di sapone smart, per il momento solo in USA.

La prima funzione principale è quella di regolare la quantità di sapone emessa in automatico quando l’utente avvicina la mano. Per un lavaggio rapido basta posizionare la mano più vicina all’erogatore per ottenere una piccola quantità di sapone: la dose di detergente aumenta man mano che spostiamo la mano verso il basso, più lontana dall’erogatore.

Per ottenere l’aggettivo smart il dispenser di sapone Amazon mette a disposizione una serie di LED nella parte superiore che si illuminano e offrono un conto alla rovescia visuale di 20 secondi, in questo modo tutta la famiglia, bambini e adolescenti inclusi, sono invogliati ad effettuare un lavaggio nelle tempistiche minime consigliate dall’autorità sanitaria statunitense CDC.

La parte più smart del dispenser Amazon emerge quando lo si connette a un dispositivo Echo. In questo caso è possibile effettuare il conto alla rovescia mentre viene riprodotta la propria musica preferita, mentre Alexa legge le notizie, le curiosità del giorno o, per i più temerari, le barzellette. Ma non è tutto perché con l’abbinamento ai dispositivi Echo l’utente può associare tutte le azioni e le routine che desidera, associandole all’inizio oppure alla fine del lavaggio delle mani, in abbinamento a tutti gli altri dispositivi smart controllati con Alexa.

Il dispenser di sapone smart di Amazon si collega alla rete senza fili tramite Wi-Fi 802.11 b/g/n, mentre la batteria integrata offre fino a 3 mesi di utilizzo prima di richiedere una ricarica tramite micro USB. In USA è proposto a 63 dollari (53 euro circa) oppure 73 dollari (circa 61 euro) in base al tipo di sapone per le tre ricariche incluse: nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se arriverà o meno anche in Italia.

