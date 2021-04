Lavazza A Modo Mio Voicy è la macchina del caffè con Alexa

L’espresso italiano diventa smart: Amazon e Lavazza presentano l’innovativa macchina per il caffè Lavazza A Modo Mio Voicy, disponibile su Amazon.it, sullo store online di Lavazza e presso le principali catene di elettronica di consumo.

Grazie alla nuova Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima macchina per il caffè al mondo con Alexa integrata, è possibile chiedere all’assistente vocale di Amazon di preparare il nostro espresso preferito, lungo o ristretto, più o meno caldo. È inoltre possibile inserire l’attività all’interno di una routine, per un coffee moment personalizzato in cui gustare il vero espresso italiano, a casa come al bar.

Ma non solo, tramite l’app Alexa o l’app Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle capsule originali, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di caffè, oppure chiedere istruzioni su come usare la macchina ed effettuare la decalcificazione. L’app Piacere Lavazza permetterà inoltre di salvare gusti e preferenze di amici e familiari.

«Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione con Lavazza» afferma Eric King, Alexa Director EU. «Siamo convinti che Voicy sia il prodotto giusto per deliziare i nostri clienti con una fantastica esperienza: il caffè di altissima qualità Lavazza insieme alle migliaia di funzionalità di Alexa, il tutto in un unico dispositivo dal design incantevole e tecnologicamente innovativo». «Il lancio della nuova Lavazza A Modo Mio Voicy con Alexa built-in conferma la vocazione del brand nella ricerca di soluzioni ad alto livello tecnologico per porre il marchio Lavazza al centro di esperienze di caffè innovative e di alta qualità anche a casa. È il risultato di un’importante collaborazione con Amazon e permetterà ai nostri consumatori una coffee experience dalle infinite possibilità via “voice” e via App» commenta Pietro Cacace, Portfolio Strategy Director del Gruppo Lavazza.

L’integrazione di Alexa nella nuova macchina del caffè permette di interagire con l’assistente vocale di Amazon direttamente attraverso la macchina del caffè. Oltre a richiedere il proprio tipo di espresso preferito, è possibile infatti effettuare e ricevere chiamate e messaggi verso e da altri dispositivi Echo, riprodurre musica da Amazon Music, Spotify e Deezer anche con il supporto Multi Room Music, e controllare i dispositivi compatibili per la casa Intelligente, proprio come con un dispositivo Echo.

Ecco di seguito alcune tra le cose che è possibile chiedere: “Alexa, fammi un espresso”, “Alexa, riproduci la mia playlist”, “Alexa, dimmi una curiosità su Voicy”. Inoltre, con la registrazione di Lavazza A Modo Mio Voicy, gli utenti potranno registrarsi al servizio in abbonamento Amazon Music Unlimited e ottenere un periodo d’uso gratuito di 3 mesi.

Lavazza A Modo Mio Voicy è disponibile da questa pagina di Amazon e sullo store online di Lavazza al prezzo di 249 euro.

