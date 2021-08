La scarsità globale di chip minaccia iPhone 13 e non solo

Anche se l’era Covid ha scatenato una scarsità globale di chip, finora Apple e i principali colossi della tecnologia hanno registrato vendite e risultati impressionati, ma il problema potrebbe interessare iPhone 13 e in generale i mesi più importanti dell’anno per il settore dell’elettronica di consumo e non solo.

Già nella presentazione dei risultati del secondo trimestre il responsabile finanziario di Apple Luca Maestri ha avvertito che la scarsità globale di chip e componenti avrebbe causato un calo del fatturato compreso tra 3-4 miliardi di dollari. I risultati record raggiunti da Cupertino sia nel secondo che nel terzo trimestre hanno dimostrato che la multinazionale è stata in grado di contenere i danni, limitandoli per lo più alla gamma iPad e al di sotto della soglia minima dei 3 miliardi di dollari indicata in precedenza.

Fin qui le buone notizie ma, sempre nell’ultima presentazione dei risultati finanziari, Tim Cook ha dichiarato che la perdurante scarsità globale di chip potrebbe incidere su iPhone. Il Ceo di Apple non ha offerto ulteriori precisazioni ma per tutti il pensiero corre a iPhone 13, la nuova gamma attesa tra settembre e ottobre, il prodotto più importante e redditizio di Cupertino che da solo costituisce gran parte del fatturato e dei profitti di Apple.

Ma occorre anche tenere presente che praticamente tutti i più importanti colossi della tecnologia, pur avendo registrato fatturato e utili record negli ultimi trimestri, segnalano possibili problemi dovuti alla scarsità globale di chip per i mesi a venire, come segnala The Verge. Questo vale per Microsoft, Samsung, Tesla, AMD e anche Intel.

Per questa ragione serpeggia il dubbio che la stagione più importante per l’elettronica di consumo, incluso il ritorno a scuola di settembre e poi la corsa agli acquisti con gli sconti del Black Friday fino ai regali di Natale, potrebbe riservare qualche brutta sorpresa. Nelle previsioni più ottimistiche la situazione finora è migliorata e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi, mentre i pessimisti indicano che la scarsità globale di chip è un problema che verrà risolto solo entro il 2023 per un ritorno alla completa normalità.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.