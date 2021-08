Alcuni utenti di Apple TV segnalano problemi con l’audio

Alcuni utenti dell’app Apple TV e del media center omonimo di Apple segnalano un problema che, in alcuni casi, impedisce la riproduzione dell’audio con alcuni contenuti. La possibile soluzione, modificando impostazioni relative all’uscita audio.

Il sito Appleinsider segnala che l’inconveniente è segnalato da più persone su Twitter, con segnalazioni che hanno cominciato ad apparire da luglio e riguardano nuovi contenuti acquistati o affittati ma anche i contenuti riprodotti in streaming con servizi di terze parti.

Il problema con l’audio si verifica a quanto pare in modo sporadico, non riguarda tutti gli utenti e molti affermano di non avere nessun problema. Inizialmente l’inconveniente sembrava riguardare solo gli utenti dell’app Apple TV ma non mancano segnalazioni anche dal media center vero e proprio di Apple o dall’app Apple TV che è possibile richiamare da dispositivi di terze parti.

Interessante notare che l’inconveniente non sembra mai verificarsi con i filmati di anteprima. L’utente Meighan-Carey, che ha una Apple TV 4K di prima generazione, riferisce che l’audio viene riprodotto collegando le AirPods; un possibile espediente consiste nel modificare l’opzione per l’output audio andando in Impostazioni su Apple TV, scegliendo “Video e audio” e da qui cambiando il Formato audio. Di default, Apple TV utilizza il migliore formato audio disponibile. È possibile modificare il formato audio in caso di problemi durante la riproduzione, selezionando “Formato audio”, da qui “Modifica formato audio” e scegliendo tra Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1 o Stereo

Non è al momento chiara l’origine del problema ma si tratta probabilmente di qualche inconveniente legato alla decodifica.