Amazon Music HD, in arrivo altre migliaia di brani e album in Ultra HD

Amazon Music HD sta per migliorare. E di molto. Al servizio di musica in alta qualità introdotto lo scorso anno, la società sta per aggiungere migliaia di brani e album in qualità ancora maggiore rispetto a quella attuale. Come suggerisce la sigla “HD” che accompagna il servizio, (allo stato attuale) l’abbonamento permette di ascoltare oltre 60 milioni di brani in alta definizione, una qualità che Amazon definisce superiore “oltre il doppio” in termini di bitrate rispetto a quello offerto dai servizi di musica in streaming concorrenti e, nel caso dei brani disponibili in Ultra HD, il bitrate – dice – è dieci volte superiore.

Si tratta insomma di un modo per poter ascoltare la musica «Nel modo in cui vorrebbe l’artista che l’ha creata». Questo catalogo, come dicevamo, sta per essere infarcito di nuovi brani. A migliaia – spiega Steve Boom, VP di Amazon Music – grazie ad una collaborazione con Universal Music Group e Warner Music Group, che aiuteranno nella rimasterizzazione delle tracce esistenti e nuove. «Abbiamo lanciato Amazon Music HD lo scorso anno con la promessa di offrire la migliore qualità disponibile per la musica in streaming. Una promessa che con questa partnership continueremo a mantenere, preservando l’eredità artistica per le generazioni future».

Sono al momento cinque i milioni di brani disponibili in Ultra HD, il che significa che hanno una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento che può arrivare fino a 192 kHz. Stando a quanto annunciato dalla società, delle migliaia di album in arrivo a questa risoluzione, tanto per citarne qualcuno, ci saranno “Man on the Moon: The End of Day” di Kid Cudi, “Diana & Marvin” di Diana Ross e “Joanne” di Lady Gaga.

Oltre a rimasterizzare gli album in Ultra HD, alcuni album e brani saranno proposti anche nel formato audio 3D, con Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Ciò significa che gli abbonati ad Amazon Music HD potranno ascoltare in streaming questi mix tridimensionali tramite, ad esempio, lo speaker Echo Studio, che promette un audio “coinvolgente”. Di questa rimasterizzazione, tra gli altri, faranno parte “Wildflowers & All the Rest” di Tom Petty, l’edizione per il 20esimo anniversario di “Hybrid Theory” dei Linkin Park, l’album di debutto dei Ramones e “Rare” di Selena Gomez.

Ricordiamo che Amazon Music HD costa 14,99 euro al mese in abbonamento singolo oppure 19,99 euro mensili per il pacchetto formato famiglia. I primi 90 giorni di prova sono gratuiti.