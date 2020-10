YouTube su Apple TV: inizio graduale del supporto 4K

Tra le novità di tvOS 14 evidenziate da Apple c’è la possibilità di guardare “le ultime novità su YouTube in tutto lo splendore della definizione 4K”: video musicali, filmati in slow-motion, riprese all’aperto, vlog, ecc.

Finora la possibilità di visualizzare da YouTube filmati in 4K con la Apple TV 4K non era possibile ma il sito Macrumors segnala che ad alcuni utenti sta cominciando ad apparire l’opzione specifica, offrendo la riproduzione 4K da YouTube con tvOS 14‌, tvOS 14.0.1 e tvOS 14.2.

Come accennato, la possibilità di riprodurre filmati 4K da YouTube non è ancora attiva per tutti gli utenti ma pian piano il supporto verrà offerto a tutti, a patto – ovviamente – che il filmato selezionato sia stato caricato nella risoluzione in questione.

Con AirPlay e l’Apple Tv 4K è possibile condividere video 4K dall’app Foto su iPhone o iPad alla Apple TV 4K, a piena risoluzione. Acquistando una Apple TV 4K si ha un anno di Apple TV+ gratis. Il dispositivo di Apple è il primo streaming player certificato sia Dolby Vision sia Dolby Atmos. Il Centro di Controllo ha un’interfaccia multiutente: ciascun membro della famiglia ha un suo profilo, così ognuno può trovare al volo i programmi che vuole e vedere il proprio elenco di titoli “In coda”, le raccolte personali di musica e video, o i suggerimenti mirati.

