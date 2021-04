Amazon Music lancia la modalità auto per iPhone e Android

L’ultima versione dell’app Amazon Music per iPhone e Android, da poco rilasciata anche in Italia, aggiunge una funzionalità chiamata Modalità auto. Come facilmente intuibile dal nome, quando l’app rileva una connessione Bluetooth a un’auto, o viene attivata manualmente la funzione dal menu, passa a una interfaccia semplificata. Ecco di che si tratta.

L’utilizzo delle applicazioni di streaming musicale in auto cresce esponenzialmente, con tutti i principali protagonisti della scena che stanno attrezzando le proprie app per un uso in auto più efficiente. La modalità Auto di Amazon Music propone controlli semplificati (incluso lo scorrimento), preimpostazioni personalizzate e testi e menu più grandi. Ovviamente, non mancherà una grande icona per richiamare il controllo vocale tramite Alexa.

Amazon suggerisce che adesso sarà ancora più un gioco da ragazzi per i conducenti trovare nuova musica più velocemente, grazie alla modalità auto, da utilizzare – ricorda un pop up iniziale – entro i limiti consentiti dalla legge. L’app sfrutta playlist, stazioni e album preimpostati, che possono essere personalizzati. L’azienda afferma che questo dovrebbe ridurre i lunghi tempi di navigazione.

La funzione consiste nel facilitare l’ascolto della musica in macchina riducendo una guida distratta. Dovrebbe rivelarsi utile per i conducenti senza un recente sistema di infotainment o Echo Auto, e funziona su tutti i livelli di abbonamento di Amazon Music, anche quello Prime, oltre che su Unlimited.

Ovviamente, Amazon Music non è l’unico servizio a dotarsi di una modalità auto. Una funzione simile, infatti, è presente anche su Spotify dal 2019, con lo stesso obiettivo di ridurre la possibilità di distrazioni mentre si è a bordo di un veicolo. Spotify semplifica anche l’interfaccia utente quando la modalità è attivata, riducente le accattivanti copertine degli album e abilitando pulsanti di controllo più grandi. Peraltro è l’arrivo di un assistente vocale Spotify all’interno dell’app, che permetterà a breve l’utilizzo della stessa tramite voce, quindi a mani libere.