Hey Spotify è il nuovo assistente vocale su iPhone e Android

Gli utenti di Spotify su iPhone e Android avranno presto un altro modo per riprodurre rapidamente un brano con il noto servizio di streaming, grazie al nuovo assistente vocale. Il servizio di streaming audio lancia un assistente vocale in-app che permette di utilizzare l’app senza toccarla, basandosi sulla funzione di ricerca vocale esistente. La parola chiave è certamente conosciuta ai più.

Ed infatti, dopo aver pronunciato la frase di attivazione «Ehi, Spotify» l’utente potrà chiedere all’app di avviare la riproduzione di un brano o una playlist, o di riprodurre la musica di un determinato artista. Per il corretto funzionamento sarà necessario concedere a Spotify l’autorizzazione ad accedere al microfono, da attivare dalla sezione delle interazioni vocali del menu.

Come osserva GSM Arena, l’informativa sulla privacy di Spotify afferma che il servizio memorizza le registrazioni e le trascrizioni delle ricerche solo dopo aver pronunciato la parola chiave, o aver toccato il pulsante vocale.

Ovviamente, questo non è un assistente vocale a livello di sistema, come Siri o Assistente Google. Funzionerà solo quando l’app Spotify è aperta, con la società che ha testato la funzione da alcune settimane, pronta ad implementarla adesso in modo più ampio. Al momento si resta in attesa da parte della società sulle tempistiche del rilascio, con Engadget che ha già contattato Spotify per maggiori dettagli.

L’assistente vocale in-app di Spotify non sembra fare qualcosa di diverso, o in più, rispetto a quello che Siri e Assistente Google non siano già in grado di fare. Tuttavia, potrebbe aprire la strada al controllo vocale in Car Thing di Spotify, un dispositivo a lungo vociferato e ottimizzato per l’uso in auto, tanto da poter competere con CarPlay, Android Auto ed Echo Auto, almeno per quanto riguarda il versante musicale e, perché no, delle chiamate in vivavoce.

Recenti fughe di notizie, peraltro, hanno suggerito che Spotfify sta ancora lavorando su Car Thing, ma solo il tempo potrà dire se arriverà effettivamente sul mercato. A febbraio Spotify ha lanciato lo streaming in alta qualità.