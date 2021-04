Celly Clickring sono le luci anulari per smartphone

La luce nelle fotografie e ancor più nei video è fondamentale per la riuscita di una registrazione e con la qualità che gli smartphone riescono ad offrire oggi, per ottenere un buon risultato quando quella ambientale non basta, basta affiancargli la giusta luce: con Celly ora gli utenti hanno a disposizione due nuove lampade anulari della linea Clickring, una appositamente studiata per essere usata in mobilità e l’altra per risultare ancor più efficace in studio.

La prima si chiama Celly Clickring BT e viene pubblicizzata come una lampada anulare per smartphone da usare per migliorare i contenuti che vanno sui social. Non per niente viene venduta insieme a un’asta selfie dotata comunque di manico che, all’occorrenza, diventa un piccolo treppiede, in modo da poterla usare sia per le riprese in movimento, sia per quelle più statiche. Nel manico è incorporato un telecomando Bluetooth (da qui la sigla BT nel nome del prodotto) che permette di controllare lo smartphone a distanza sia per lo scatto di una foto, sia per l’avvio e l’arresto di una registrazione video.

Il sistema è alimentato da una batteria ricaricabile tramite USB (eventualmente anche utilizzando una powerbank) e l’asta selfie ha una lunghezza massima di 90 centimetri, il che la rende versatile e adattabile a più situazioni. La morsa alla quale si fissa lo smartphone ha un’estensione che permette di agganciarvi qualsiasi smartphone attualmente in commercio. Celly Clickring BT, in vendita a 39,99 euro, è anche piuttosto compatto: da chiuso è lungo 21 centimetri e pesa intorno ai 350 grammi.

L’altra soluzione presentata dall’azienda si chiama Celly Clickring USB e come dicevamo in apertura è progettata principalmente per l’uso in studio o comunque in tutte quelle situazioni in cui la fotocamera si trova in posizione fissa. E’ una lampada anulare di dimensioni più generose (ha un diametro di 12″, circa il doppio rispetto a quella del modello BT) che viene accompagnata da uno stativo la cui estensione massima è pari a 160 centimetri. L’alimentazione della lampada avviene collegandola a un alimentatore da parete o a una powerbank attraverso il cavo USB da 2 metri in dotazione. Il prezzo è di 34,99 euro.

