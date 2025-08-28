Amazon Music Unlimited, il pacchetto Famiglia è GRATIS per 3 mesi

Abbonarsi ad Amazon Music Unlimited in Famiglia adesso conviene: l’abbonamento tradizionale costa 9,99 € al mese, ma scegliendo il pacchetto Famiglia potete provare il servizio gratis per 3 mesi senza sborsare un Euro.



Il pacchetto Family infatti può essere attivato da uno dei membri del nucleo familiare e poi condiviso con un massimo di 6 account diversi: costa 17,99 € quindi se si divide tra sei persone, il costo unitario del singolo account ammonterebbe ipoteticamente a 3 Euro.

Per avere una panoramica del servizio Amazon Music Unlimited potete leggere questo articolo oppure, per approfondire il discorso e scoprirne ogni dettaglio potete leggere la nostra recensione. Quel che si ottiene acquistando il pacchetto infatti è lo stesso identico servizio, ma con una serie di vantaggi che non si limitano al prezzo più basso se lo si suddivide tra i vari componenti della famiglia.

Come funziona

Innanzitutto va detto che qualsiasi componente della famiglia di almeno 13 anni di età può beneficiare dell’abbonamento Amazon Music Unlimited Family.

Gli account collegati non sono condivisi e non esiste un profilo familiare comune: ogni membro della famiglia ha un account Amazon Music Unlimited individuale, il che vuol dire che ciascuno riceverà suggerimenti personalizzati in base ai propri gusti musicali.

Il cliente che sottoscrive l’abbonamento Family è considerato l’abbonato principale e paga 17,99 € al mese, quindi si utilizza una singola carta di credito o di debito tra tutti i componenti dell’account.

Inoltre ogni componente dell’abbonamento Family avrà la propria libreria musicale, playlist e raccomandazioni personalizzate, oltre ad avere accesso alle stesse funzionalità di un account individuale.

Precisiamo infine che lo stesso metodo di pagamento può essere per altro utilizzato per effettuare acquisti su Amazon da parte di ogni componente dell’abbonamento Family: la prima volta che un acquisto fisico viene effettuato utilizzando il metodo di pagamento condiviso, i membri della famiglia saranno invitati a inserire il numero completo della carta di credito.

Questa verifica tuttavia non sarà richiesta per gli acquisti digitali. Quando un membro della famiglia effettua un acquisto, il cliente che ha sottoscritto l’abbonamento Family riceverà un’email con l’elenco dei prodotti acquistati tramite tale metodo di pagamento.

Come attivare gratis Amazon Music Unlimited Famiglia

Per attivare un abbonamento Amazon Music Unlimited Family potete accedere direttamente a questa pagina: fino al 5 settembre 2025 la sottoscrizione è gratuita e dura 3 MESI.