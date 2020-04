Torna una delle offerte più apprezzate dagli amanti della musica, quella di Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi. Per aderire all’offerta non dovrete far altro che cliccare a questo indirizzo.

Amazon Music Unlimited non ha certo bisogno di presentazioni, ma per i pochi che non lo sapessero, si tratta di una piattaforma di streaming musicale come Apple Music, Spotify e YouTube Music. Una volta iscritti avrete accesso a un colossale catalogo con praticamente tutta la musica del mondo che potrete ascoltare senza limiti e anche off line, per un totale di oltre 50 milioni di brani, centinaia di playlist e radio personalizzate.

Uno dei punti di forza del servizio è il fatto che può essere controllato attraverso comandi vocali di Alexa sul iOS e Android, e di funzionare sugli altoparlanti intelligenti della linea Amazon Echo. Per scoprirne di più su Amazon Unlimited vi rimandiamo alla recensione con la nostra prova su strada.

L’offerta ha delle condizioni. E’ valida fino alle 23:59 del 30/04/2020 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. L’offerta è valida per i clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited con abbonamento Individuale.

Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, ma ovviamente sarà possibile disdire prima dei 90 giorni, così da non dover sostenere alcun costo.

Per accedere alla pagina della promozione fate click qui.