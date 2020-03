Amazon Pantry, per fare la spesa da casa anche in tempo di Coronavirus

Il Coronavirus è stato dichiarato pandemia dall’OMS e gran parte delle attività italiane con poche eccezioni, secondo le ultime disposizioni, resteranno ferme fino al 25 marzo. Tra le tante soluzioni che si possono scegliere per comprare la spesa e farsela recapitare direttamente a casa c’è anche Amazon Pantry, che come annunciato dal colosso dell’e-commerce resterà regolarmente attivo e funzionante per tutta la durata di questo periodo di emergenza.

Cos’è Amazon Pantry

Amazon Pantry è un servizio riservato agli iscritti Amazon Prime, dove poter fare la propria spesa acquistando prodotti in confezioni per l’uso quotidiano. L’ampia selezione offre migliaia di prodotti tra cui bevande e alimentari, prodotti per igiene e pulizia, per la cura personale, per la cura della casa e prodotti per gli animali.

I prodotti sono riconoscibili dall’etichetta “Amazon Pantry” visibile all’interno della scheda prodotto.

Come funziona Amazon Pantry

Il servizio può essere utilizzato a patto di rispettare alcune condizioni, prima tra tutte il fatto che nel carrello vengano aggiunti prodotti per un valore complessivo di spesa di almeno 15 euro.

Il costo del servizio di spedizione è di 4,99 euro (anche per gli abbonati Prime) che si azzera superando i 90 euro di spesa grazie al buono sconto di 5 euro che viene automaticamente aggiunto al carrello prima di completare l’acquisto.

Come avviene la consegna

Amazon Pantry consegna in tutta Italia. Specifichiamo che i prodotti di Amazon.it (non Amazon Pantry) presenti nel carrello verranno consegnati separatamente rispetto ai prodotti di Amazon Pantry.

I prodotti, inclusi quelli ingombranti e voluminosi, saranno imballati in scatole di varie dimensioni. E’ possibile farsi spedire la spesa a qualsiasi indirizzo presente sul territorio italiano, eccetto presso caselle postali e punti di ritiro.

Amazon specifica che gli articoli contenenti sostanze pericolose non possono essere spediti nelle isole e in alcuni comuni costieri (maggiori informazioni nella pagina di aiuto Restrizioni di spedizione).

La promozione in corso

Al momento potete azzerare i costi di spedizione anche in un altro modo. Fino alle 23:59 del 3 maggio infatti è attiva una promozione che consente di ottenere il buono sconto di 4,99 euro senza dover necessariamente raggiungere i 90 euro del carrello, semplicemente acquistando almeno cinque prodotti presenti in questa pagina.

Sono pronto

Se volete cominciare subito a fare la spesa non dovete far altro che cliccare qui e ricercare i prodotti che più vi interessano dalla lista oppure digitandone il nome nel box di ricerca. In alternativa in questa pagina trovate diverse liste della spesa organizzate in categorie o in temi speciali (tra le tante: La carica del mattino, La tua serata film, Pulizia della casa, Prodotti per il bagno, Piatti pronti, Pasta per tutti i gusti, Per il tuo bambino).

Ogni lista della spesa contiene una selezione consigliata di articoli: è possibile aumentare o ridurre fino a zero la quantità di ciascun prodotto, secondo le proprie preferenze e necessità. Una volta pronti, si vedrà il prezzo totale di acquisto e la percentuale di riempimento della scatola. È possibile aggiungere tutti i prodotti della lista con un semplice click su “Aggiungi gli articoli al carrello”.

Per iniziare a fare la spesa online con Amazon Pantry si parte da questa pagina, invece per consultare le varie liste della spesa già pronte con i prodotti consigliati da Amazon si parte da questo collegamento.