Coronavirus, Oval partecipa all’iniziativa #IoRestoACasa

Oval partecipa all’iniziativa #IoRestoACasa attraverso un progetto di comunicazione/prevenzione sul Coronavirus (Covid19), che supporta una raccolta fondi a favore della Protezione Civile, con l’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone a restare in casa per contenere l’emergenza sanitaria in corso.

La campagna, partita lunedì 9 marzo, sta coinvolgendo tutte le piattaforme – insieme ad Oval ci sono anche Walliance, IQUII, Copernicani, Mitobit, Starteed e Two Hundred – ed spinta dalla grande forza di amplificazione e dalla sinergia che si è venuta a creare tra i promotori del progetto, uniti per un unico scopo.

Oltre all’invito rivolto a tutti i cittadini italiani di rispettare le regole e le ordinanze governative, con tutte le limitazioni imposte, il progetto – che si identifica nell’hastag ufficiale #IoRestoACasa – trova la sua centralità anche nella donazione: gli ospedali italiani hanno bisogno del supporto della popolazione per gestire al meglio le risorse disponibili e garantire ai pazienti le migliori cure sanitarie con strumenti efficaci.

Oggi più che mai è necessario ascoltare le indicazioni del Governo e aiutarci reciprocamente per fermare la diffusione del virus. Per questo Oval e gli altri brand coinvolti in questo progetto supportano a gran voce la richiesta di rimanere a casa con l’obiettivo di contenere il contagio e aiutare la Protezione Civile con una donazione destinata all’acquisto di altri presidi ospedalieri.

Sulle pagine ufficiali dell’iniziativa – www.iorestoacasa.com e www.iorestoacasa.it – è possibile donare con carta, bonifico bancario, Paypal o Satispay. Le donazioni saranno gestite da Save The Planet Onlus, che ne garantisce l’invio tempestivo alla Protezione Civile italiana. I contributi sono interamente deducibili, sia per le persone fisiche che per le aziende e sono libere.

Dal sito sarà anche possibile accedere ad un chatbot per avere informazioni sia sul virus che sul proprio stato di salute e ad una sezione che consentirà di creare un contenuto per i social con un messaggio personalizzato e l’hashtag ufficiale #IoRestoACasa, allo scopo di aumentarne la viralità.