Eero aggiornerà i router Wi-Fi per supportare Matter

Eero estenderà presto il supporto per la casa intelligente dei suoi router Wi-Fi mesh a formati più universali: il capo dell’azienda, Nick Weaver, ha recentemente dichiarato agli ospiti di un evento organizzato da The Verge che tutti i router Eero con supporto Thread riceveranno un aggiornamento allo standard per la casa intelligente Matter.

Per chi non sapesse di cosa si parla, conosciuto in precedenza con il nome “Project CHIP” (Connected Home over IP), Matter è un protocollo di connettività che, partendo da quelli esistenti, permette il dialogo tra i diversi dispositivi all’interno del medesimo ecosistema. Tutte le più importanti società della tecnologia partecipano allo standard Matter, inclusi Apple, Amazon, Google oltre a tutti i più importanti marchi di dispositivi e accessori per la domotica. L’adozione di tale protocollo è comunque slittata al 2022.

Weaver ha, inoltre, suggerito che Eero sta prendendo in considerazione l’idea di realizzare anche router dotati di connettività dati cellulari, da impiegare come backup in caso di problemi sulla linea fissa principale, sebbene l’azienda non sia ancora impegnata in tal senso.

L’annuncio che Eero supporterà il nuovo standard universale Matter per la casa smart per gli utenti significa che anche i router per la rete domestica acquistati nel 2017, ancora utilizzati oggi, potranno funzionare con i dispositivi smart home di tutto il settore tecnologico.

Non si tratta di una mossa del tutto inaspettata dato che Amazon sta aggiornando la maggior parte degli altoparlanti Echo per supportare Matter. Ci si aspetta praticamente che Eero segua questa tendenza, trattandosi di un’azienda di proprietà di Amazon, con Ring che ha iniziato a integrare i router Eero nei suoi sistemi di allarme.

Si tratta di una scelta che farà certamente la felicità di quegli utenti che avevano in mente di aggiornare il proprio sistema WiFi mesh domestica solo per provare il nuovo standard Matter. Potete leggere la recensione di questo sistema Wi-Fi direttamente a questo indirizzo.

Nel momento in cui scriviamo potete acquistare Eero Pro 6 singolarmente al prezzo di €249, (confezione singola) o a €639 (confezione da tre).