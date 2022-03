Amazon Prime fa gola con 12 mesi gratis di Deliveroo Plus

Amazon Prime diventa ancora più conveniente, e senza costi aggiuntivi, include adesso il servizio di consegne a domicilio gratuite Deliveroo Plus per ordini superiori a 25 euro: in altri termini, se siete abbonati a Prime, avrete consegne gratuite a domicilio per le vostre cenette romantiche.

I clienti Amazon Prime in Italia, dunque, possono sin d’ora beneficiare di un anno di Deliveroo Plus completamente gratis. In pratica, il costo di 36 euro l’anno pagato per Amazon, è pari al costo dell’abbonamento annuale di Deliveroo Plus. Questo vuol dire che, per assurdo, anche non beneficiando di tutti i vantaggi Amazon Prime, conviene iscriversi, fosse anche solo per Deliveroo Plus.

I clienti Amazon Prime avranno consegne gratuite illimitate con Deliveroo su ordini di almeno 25 euro. Per chi non lo conoscesse, Deliveroo Plus è un servizio in abbonamento di Deliveroo che permette ai clienti di ordinare senza spese di consegna.

Per poter beneficiare dell’offerta, i clienti Amazon Prime dovranno collegare il proprio account Amazon a Deliveroo, direttamente dalla pagina di quest’ultima piattaforma. Da evidenziare che l’iscrizione a Deliveroo Plus verrà automaticamente convertita in un’iscrizione Deliveroo Plus a pagamento al termine dell’offerta Amazon di 12 mesi, a meno che l’utente non abbia già una iscrizione Deliveroo Plus preesistente: in questo caso l’abbonamento per le consegne di cibo verrà riattivato al termine dell’offerta.

Per avere tutte le informazioni sulla nuova offerta Amazon Prime, il link da seguire è direttamente questo. Invece per conoscere tutti i vantaggi e i dettagli dell’abbonamento Amazon Prime, invece, non vi resta che connsultare questo articolo di macitynet.