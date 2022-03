Ford assume dirigente Apple per accelerare Ford+

Un altro dirigente Apple passa nel settore auto con Ford: si tratta di Jennifer Waldo e lavorerà alla ristrutturazione di Ford+ per la mobilità elettrica. L’ambizione è quella di riuscire a competere nel segmento dei veicoli elettrici attualmente capitanato da Tesla. Diciamo “un altro” perché Ford lo scorso settembre ha tolto un altro cervello a Cupertino: stiamo parlando di Doug Field, che fino a quel momento era a capo del progetto noto anche come Project Titan e con il quale l’azienda stava lavorando sullo sviluppo della fantomatica Apple Car.

In base a quanto si apprende, Jennifer Waldo, che in Apple ricopriva il ruolo di vicepresidente People Business Partners, adesso sarà la nuova responsabile per le persone e le esperienze dei dipendenti di Ford: si tratta di un ruolo di primo piano all’interno delle risorse umane dell’azienda e lavorerà a stretto contatto con l’amministratore delegato Jim Farley.

«Jen ha un’esperienza incredibile e un track record nell’aiutare le aziende di diversi settori a creare talento e cultura a supporto della crescita e dell’innovazione della società in cui opera» ha dichiarato Farley al Detroit Free Press. «Sarà un’aggiunta inestimabile poiché ci permette di creare un team diversificato con cui intendiamo realizzare il piano Ford+».

Ford+ è il nome della divisione aziendale costituita di recente con cui si intende rafforzare l’innovazione tecnologica della casa automobilistica. «Stiamo creando un’organizzazione che beneficia di tutto il nostro know-how e le nostre capacità» ha spiegato Doug Field, «ma che può muoversi con velocità e ambizione senza vincoli, con l’intento di creare nuovi prodotti rivoluzionari».

Walto era entrata in Apple nel 2019. Sulla base di quanto è scritto sul suo profilo LinkedIn, tende a rimanere in un’azienda per circa tre anni: inoltre tra il 2011 e il 2019 due delle aziende per cui ha lavorato erano in realtà due divisioni che facevano capo alla stessa società madre, la General Motors.

A tal proposito, proprio poche ore fa è arrivato il supporto al sistema di navigazione per veicoli elettrici di Apple sulla Mustang Mach-E, che consente ai conducenti di pianificare un percorso e vedersi aggiungere automaticamente al tragitto le stazioni di ricarica necessarie per giungere a destinazione.

