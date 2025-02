HONOR lancia la serie Magic7 a Milano

Pubblicità

All’interno dello scenario di Garage 21, HONOR ha svelato la nuova Serie Magic7 durante l’evento THAT’S MAGIC. La serata è stata condotta da Federica Masolin, volto noto del mondo sportivo, che ha guidato il pubblico alla scoperta delle ultime innovazioni del brand, tra cui HONOR EARBUDS Open e HONOR PAD V9, che presto saranno disponibili in Italia per completare l’ecosistema HONOR.

Durante l’evento HONOR ha illustrato i successi raggiunti nel biennio 2023-2024 e ha presentato gli obiettivi per il 2025. Nel corso della serata gli ospiti hanno avuto l’opportunità di esplorare quattro aree esperienziali, ognuna dedicata a specifiche funzionalità avanzate della Serie Magic7.

La prima è l’ecosistema, con il debutto di HONOR EARBUDS Open, HONOR PAD V9, HONOR Watch 5 e altri dispositivi come HONOR Magic7 Pro RSR Edition, HONOR Magic V3 e HONOR Magicbook Art 14.

Ancora, l’AI Super Zoom, che ha dato prova delle capacità di zoom della fotocamera del Magic7 Pro per catturare ogni dettaglio. Al suo fianco, la terza area è stata quella relativa all’AIGC Portrait enhanced/AI Eraser con dimostrazione delle nuove modalità ritratto, che consentono di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini per foto perfette.

Infine è stato il turno della durability HONOR Magic7 Lite: un test di resistenza e affidabilità per un dispositivo progettato per durare agli urti.

Parallelamente al lancio, HONOR ha annunciato una promozione speciale per la Serie Magic7. I dispositivi, disponibili in colorazioni Black e Golden, saranno in commercio dal 10 febbraio tramite il sito ufficiale e i principali rivenditori autorizzati. Per tutto il mese di febbraio, gli utenti potranno approfittare di offerte esclusive, tra cui sconti dedicati su Magic7 Lite, Magic7 Pro e MagicBook Art 14 Snapdragon con bundle speciale.

