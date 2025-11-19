Amazon Seconda Mano, sconto extra 20% sui prodotti resi e come nuovi

Se siete degli habitué del reparto usato di Amazon o se stavate cercando di risparmiare al massimo sull’acquisto di qualche prodotto in particolare, questa è una buona occasione per concludere l’affare: Amazon infatti ha rilanciato anche l’extra-sconto del 20% sul suo usato garantito, il che significa che sui prezzi già scontati ottenete un ulteriore taglio del prezzo.

Ma sbrigatevi se cercate un prodotto particolare! I pezzi sono ovviamente limitati. Lo sconto scade il 1 Dicembre ma correte il rischio di non trovare più il prodotto che vi interessa.

Di cosa si tratta

Di Amazon Seconda Mano (precedentemente Amazon Warehouse) abbiamo già parlato abbondantemente in passato. Si tratta di una popolare sezione in cui è possibile trovare prodotti restituiti pressoché nuovi o usati, ma sempre revisionati e garantiti da Amazon. Prodotti quindi di qualità, spesso pari al nuovo, offerti però ad un prezzo ribassato, e senza rinunciare alla garanzia e all’ottimo servizio resi che da sempre contraddistingue il colosso degli e-commerce.

Sappiamo infatti che con i prodotti di seconda mano Amazon ci mette la faccia assicurando che tutti i prodotti venduti in questa sezione siano verificati accuratamente, con un’ispezione che comprende anche test ed eventuale riparazione prima della rimessa in vendita.

Oltre a questo sia l’assistenza che i diritti del cliente restano quelli di sempre, ma c’è anche in ballo quello di fare un acquisto particolarmente oculato dal punto di vista ambientale; o quantomeno, il fatto di mettere le mani su un prodotto risparmiando un bel po’ sulla spesa.

La promozione

Come dicevamo al momento su questi prodotti c’è uno sconto-sullo-sconto, un 20% in più sui prezzi già scontati. L’offerta resterà valida fino al 1 Dicembre e si applicherà direttamente al checkout non appena sarà stato selezionato l’indirizzo di spedizione: al prezzo indicato nella pagina dovete quindi togliere il 20%.

Per tutti i dettagli sulla promozione e sui prodotti in sconto non dovete far altro che cliccare qui.

Se invece volete sapere quanto si può arrivare a risparmiare coi prodotti di Amazon Seconda Mano; come conoscere tutti i dettagli del prodotto e gli eventuali difetti che presenta prima dell’acquisto; se volete sapere tutto quel che c’è da sapere sulle quattro etichette usate da Amazon per classificare i prodotti a listino; insomma, se volete sapere come funziona Amazon Seconda Mano, date uno sguardo alla nostra guida (qui).