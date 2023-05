Amazon Seconda Mano, come funziona lo shopping conveniente e garantito

Amazon dice addio a Warehouse ma non alla convenienza dell’usato garantito e certificato che rimane con il nuovo nome Amazon Seconda Mano.

La popolare sezione che offre prodotti restituiti pressoché nuovi o usati, ma sempre visionati e garantiti da Amazon, cambia nome ma non filosofia e funzione: dare accesso a quel che è tornato nei suoi magazzini ad un prezzo ribassato senza rinunciare alla qualità.

Dando al servizio un nome più familiare al pubblico del nostro paese, Seconda Mano, appunto, Amazon consente ancora di portarsi a casa quel che interessa pagandolo meno, senza rinunciare alla garanzia e al servizio resi.

Le garanzie di Seconda Mano

In questo Amazon ci mette la faccia assicurando come accadeva con Amazon Warehouse tutti i prodotti che fanno parte di questa nuova sezione del sito sono verificati accuratamente, con un’ispezione che comprende test ed eventuale riparazione prima della rimessa in vendita.

Quindi l’assistenza e i diritti del cliente di Seconda Mano restano quelli che hanno reso celebre l’azienda, ma c’è in ballo il concetto di fare un acquisto particolarmente oculato dal punto di vista ambientale o, più semplicemente, con l’idea di mettere le mani su qualcosa che si sognava da tempo risparmiando un bel gruzzolo.

Il risparmio di Seconda Mano

Il risparmio può arrivare fino al 50% e c’è davvero di tutto: dagli smartphone ai tablet e ai portatili, sicuramente i più interessanti per i nostri lettori, ma si possono comprare a prezzi vantaggiosi anche elettrodomestici per casa e cucina e migliaia di altri prodotti.

Amazon assicura che per ciascuno di questi, oltre a verifiche rigorose, vengono fornite descrizioni dettagliate sulle condizioni, in modo da avere un’idea chiara di quel che si sta andando ad acquistare.

Le quattro classi

Amazon per Seconda Mano usa quattro diverse etichette per classificare i prodotti usati: con Come nuovo si intende un articolo in perfette condizioni, completamente funzionante e con tutti gli accessori in dotazione, ma con un imballaggio che può riportare qualche danno.

Quelli in Ottime condizioni sono utilizzati pochissimo e tutte le funzionalità sono integre: possono riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito, e in più alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare: in tal caso nella descrizione viene specificato di cosa si tratta.

Ci sono poi quelli che per Amazon sono da ritenere in Buone condizioni: questi articoli mostrano segni di utilizzo moderato, come piccoli graffi e altri difetti estetici superficiali, ma anche in questo caso tutte le funzionalità sono integre. È possibile incappare in prodotti che hanno una scatola ammaccata o diversa dall’originale, e alcuni accessori potrebbero non essere inclusi, anche quelli che vanno comunque acquistati a parte per poter utilizzare il prodotto in questione.

Infine ci sono gli articoli proposti in Condizioni accettabili, e qui si ha a che fare con qualcosa che può presentare chiari segni di usura, pur conservando le sue principali funzionalità. Oltre a imballaggi riciclati e accessori mancanti, ci potrebbero essere anche graffi, ammaccature e segni di usura su angoli e bordi.

Come funziona Amazon Seconda mano

Come dicevamo le politiche di rimborso e reso di Seconda Amazon sono le solite di Amazon Warehouse: quindi se si compra qualcosa qui e anche semplicemente non si è soddisfatti, si bussa alla porta e Amazon se lo riprende senza problemi. In caso di malfunzionamenti, anche superato il periodo di reso dei 30 giorni, l’azienda mette a disposizione il servizio di riparazione o, qualora non fosse possibile, offre un rimborso in accordo con le sue politiche di reso.

Perciò vale la pena farci un salto, e magari salvare la vetrina tra i preferiti (qui) perché trattandosi di prodotti usati, ogni articolo è unico nel suo genere e l’inventario è in continuo aggiornamento con prodotti che vanno e vengono.