Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, lavapavimenti contorsionista al minimo storico

Quando si tratta di pulizie in casa Tineco è uno dei brand che è cresciuto più rapidamente negli ultimi anni. In questo Black Friday sono state davvero tante le offerte su numerosi prodotti del brand. Continuano anche adesso con il Cyber Monda, grazie al quale poter acquistare una FLOOR ONE STRETCH S6 a 459 euro, anziché 599.

FLOOR ONE STRETCH S6 offre una pulizia senza limiti grazie alla sua inclinazione fino a 180° per raggiungere ogni angolo nascosto. Grazie a questo particolare design è possibile inclinare il corpo principale fino a 180°, rendendo semplice la pulizia della polvere sotto i mobili e in aree difficili da raggiungere. Grazie alla sua struttura compatta, compressa in circa 13 cm, è possibile raggiungere facilmente spazi ristretti come quelli sotto i letti o tra i mobili.

Offre tecnologia Hyperstretch a 3 camere, che separa l’acqua sporca dal motore, garantendo prestazioni di pulizia sempre al top, anche quando è completamente inclinato. Questo sistema intelligente assicura che l’apparecchio mantenga la sua potenza di aspirazione indipendentemente dall’angolazione.

Ancora, la funzione FlashDry utilizza acqua a 70 gradi per sciogliere rapidamente lo sporco più ostinato, pulendo in profondità il condotto fino alla spazzola a rullo. L’asciugatura ad alta temperatura, invece, aspira l’acqua residua, lasciando la spazzola asciutta e priva di odori. In ultimo, non per importanza, la spazzola a rullo, con rotazione bidirezionale garantisce una manutenzione minima e un’igiene sempre impeccabile.

Quanto all’autonomia, grazie alla tecnologia Tineco iLoop, che regola costantemente i serbatoi dell’acqua pulita e sporca e alla batteria aggiornata, FLOOR ONE STRETCH S6 permette di pulire fino a 40 minuti, anche dopo numerosi utilizzi.

Solitamente il prezzo di listino di questa lavapavimenti è di 549 euro, ma al momento si acquista su Amazon in offerta a 459 euro. Potete acquistarlo cliccando direttamente su questo indirizzo.