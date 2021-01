Amazon Web Service, i dipendenti hanno chiesto la rimozione dell’account usato dal “Twitter senza regole” Parler

Un gruppo di dipendenti aziendali di Amazon ha invitato l’azienda a non fornire più servizi cloud a Parler, la piattaforma di social media che funziona sulla falsariga di Twitter ma senza alcuna regola: ognuno può scrivere ciò che vuole e tocca agli altri, eventualmente, smentire o provare che non è vero quello che si sta affermando.

In un tweet pubblicato sabato 9 gennaio, il gruppo di pressione indicato come “Amazon Employees for Climate Justice”, ha riferito che l’azienda dovrebbe negare i suoi servizi a Parler “fino a quando non rimuoverà i post che incitano alla violenza”, inclusi quelli dell’insediamento del presidente.

Amazon Web Service (AWS) è un’azienda di proprietà del gruppo Amazon, che fornisce servizi di cloud computing su un’omonima piattaforma on demand, ed è quella alla quale si appoggia il il contestatissimo social che tanto piace ai supporter di Trump e dell’estrema destra americana

Sabato sera, riferisce CNBC, Amazon ha comunicato a Parler che non fornirà più i suoi servizi cloud al sito, e che la sospensione avrebbe avuto effetto a partire dalle 23.59 della stessa giornata. Questo significa che se Parler non troverà un nuovo cloud provider, la piattaforma sarà quanto prima inaccessibile.

John Matze, CEO e controverso fondatore di Parler, ha sempre difeso la sua “creatura”, affermando che i cosiddetti “messaggi d’odio, non potranno mai essere vietati perché «non possono essere definiti». Matze lascia intendere che vi sia una sorta di censura in atto da parte dei social network più noti che da tempo cercano di arginare (non sempre senza successo) la diffusione di notizie palesemente false e l’hate speech in generale. Nella sua “Dichiarazione di Indipendenza di Internet” Parler ha attaccato aziende come Twitter, definite “tecnofasciste” e “tiranni della tecnologia». “Siamo la cosa più vicina da anni ad un concorrente per Facebook e Twitter”, ha dichiarato Matze, spiegando ancora che, a suo dire, Amazon, Google e Apple “lavorano insieme per scongiurare la possibile nascita di concorrenti”.

Amazon è solo l’ultima di tutta una serie di aziende legate al mondo IT che hanno deciso di tagliare i ponti a Parler. Google ha eliminato l’app dall’App Store; la stessa cosa ha fatto anche Apple. Trump è stato sospeso da Facebook e Twitter e a quanto pare anche da Snapchat e Twitch; non ha un account Pinterest ma quest’ultimo servizio sta limitando il diffondersi di argomenti fasulli (la lagna sulle elezioni rubate) o fortemente controversi.