Parler, Apple ha chiesto modifiche all’app-social che piace ai supporter di Trump

Apple ha chiesto agli sviluppatori dell’app Parler – un social sulla falsariga di Twitter che vanta di essere “senza censure” – di implementare meccanismi di moderazione, rimuovendo contenuti discutibili e privi di fondamento, minacciando altrimenti il bando permanente dall’App Store.

Parler, è un social che ha ottenuto notorietà negli ambienti dell’ultradestra americana e dei sostemitori di Trump. Funziona sulla falsariga di Twitter senza quella che i sostenitori di Donald Trump definiscono “censura”, in riferimento ad esempio ai messaggi del servizio di microblogging di Jack Dorsey che segnala come discutibili e infondati molti tweet del presidente uscente che continua a parlare, senza prove, di brogli elettorali.

Dopo le ultime elezione, Parler – ha aumentato in modo considerevole i suoi iscritti, anche se i numeri sono molto lontani dai livelli di Twitter o Facebook.

Macrumors riferisce che Apple ha inviato una mail agli sviluppatori di Parler riferendo di avere ricevuto reclami per l’app usata dai supporter di Trump, evidenziando che il social in questione è stato sfruttato per pianificare e coordinare gli attacchi al Campidoglio mercoledì 6 gennaio, con scontri con la polizia e al superamento dei blocchi e all’occupazione della sede del Congresso.

“Richiediamo la vostra immediata attenzione riguardo serie violazioni di linee guida dell’App Store che abbiamo individuato nella vostra app”, ha scritto Apple agli sviluppatori di Parler. “Abbiamo ricevuto numerosi reclami riguardo contenuti discutibili nel vostro servizio Parler, accusa secondo le quali l’app Parler è stata usata per pianificare, coordinare e facilitare attività illegali a Washington D.C il 6 gennaio 2021, che hanno portato (tra le altre cose) alla perdita di vite, numerosi feriti, atti di vandalismo. L’app, inoltre, sembra continui a essere utilizzata per pianificare e agevolare ulteriori attività illegali e pericolose”.

Apple continua spiegando che l’app Parler “non integra effettivamente meccanismi di moderazione e rimozione dei contenuti che incoraggiano attività illegali, con gravi rischi per la salute e la sicurezza degli utenti, in diretta violazione dei propri termini di servizio indicati qui https://legal.parler.com/documents/Elaboration-on-Guidelines.pdf”.

Apple indica esempi di messaggi segnalati come “discutibili” da Twitter, spiegando che contenuti per loro natura pericolosi e dannosi, non sono appropriati per l’App Store. “Come sapete dalle nostre conversazioni precedenti nell’ambito della revisione dell’app, Apple richiede che le app con contenuti generati dagli utenti siano moderate in maniera efficace, garantendo che contenuti discutibili e potenzialmente pericolosi vengano filtrati. Contenuti che minacciano il benessere altrui o atti a incitare la violenza, o altri atti illegali, non sono mai stati accettabili sull’App Store.

“Il vostro CEO”, continua Apple, avrebbe recentemente dichiarato «Non mi sento responsabile per niente di tutto questo, e nemmeno dovrebbe esserlo la piattaforma, considerando che siamo una piazza neutrale che semplicemente si attiene alle leggi». “Sottolineiamo”, prosegue ancora Apple “che Parler è di fatto responsabile di tutti i contenuti generati dagli utenti presentati nel vostro servizio, garantendo che questi contenuti soddisfino i requisiti dell’App Store per la sicurezza e protezione dei nostri utenti. Non distribuiremo app che presentano contenuti pericolosi e dannosi”.

Apple chiede sostanzialmente di moderare i contenuti pubblicati senza alcuna verifica, chiedendo di apportare le modifiche entro 24 ore dalla ricezione della mail. Se Parler non ottempera i cambiamenti, l’app sarà rimossa dall’App Store.

I termini di servizio di Parler sui contenuti permessi sono vaghi e contraddittori, ma in generale la politica di questo social è di non rimuovere né segnalare messaggi che diffondono bufale, lasciando eventualmente ad altri utenti il compito di smentirli. Il fondatore John Matze ha in precedenza dichiarato che i messaggi di odio non saranno mai vietati perché «non possono essere definiti».

Nella “Dichiarazione di Indipendenza di Internet” pubblicata da Parler a giugno dello scorso anno, il social cercò di attrarre gli utenti di Twitter, parlando di «tecnofascismo» e di «tiranni della tecnologia», accusati di «accumulare i nostri dati personali deumanizzandoci tutti». In realtà anche Parler raccoglie i dati degli utenti per finalità di marketing, come esplicitamente indicato nelle linee guida del social network.