Anche i rubinetti si possono controllare con HomeKit

Con la domotica si può controllare davvero di tutto: le prese alimentate, le luci, tende, cancelli elettrici, tapparelle, impianti di irrigazione, sistemi di condizionamento, Home theather e chi più ne ha più ne metta.

Una cosa a cui forse non avete pensato sono i rubinetti. Anche il comunissimo dispositivo per l’erogazione dell’acqua può essere controllato con la domotica e Apple indica in una sezione del proprio sito web un elenco di modelli compatibili con HomeKit, il framework per iOS/iPadOS che consente di configurare, comunicare e controllare elettrodomestici smart utilizzando i dispositivi Apple.

Sul sito di Apple per il momento sono indicati modelli di rubinetti Kohler, con prezzi che variano da ben 516$ a 1413$ (!). I rubinetti in questione comunicano via WiFi e nel video che alleghiamo Shane Whatley mostra come si installano e configurano.

Fatichiamo a capire l’utilità di simili sistemi (in fin dei conti si tratta solo di aprire o chiudere un rubinetto) ma tutto potrebbe diventare interessante se fosse possibile controllare il flusso, misurare i consumi, impostare la temperatura desiderata per l’acqua calda e cose di questo tipo. Sarebbe interessante anche poter interagire con Siri con frasi del tipo: “Ehi Siri, versa mezzo litro d’acqua” o “versa 300 ml di acqua” e ottenere esattamente la quantità desiderata. Al momento il solo poter aprire e chiudere un rubinetto, non sembra particolarmente interessante.

