Adobe, per la Creative Cloud servirà un Mac con Mojave o seguenti

A gennaio Adobe ha detto definitivamente addio al Flash Player, e la software house ha ora deciso di dare un taglio ai sistemi operativi sui quali sarà possibile installare futuri aggiornamenti della Creative Cloud,.

Per le app desktop, Adobe indica come requisito minimo la necessità di utilizzare una versione di Windows o macOS che sia antecedente di due versioni a quella attuale.

Le app desktop Creative Cloud supportano i sistemi operativi macOS e Windows più recenti e le due versioni precedenti. La maggior parte delle app Creative Cloud 2021 supporta Windows 10 versione 1903 e successive (le versioni LTSB non sono supportate) e macOS 10.14 Mojave e versioni successive.

D’ora in poi Adobe fa sapere che per app audio e video della Creative Cloud sarà necessario almeno macOS 10.14 Mojave. Anche software come Illustrator o Photoshop, non strettamente appartenenti a queste due categorie, sono ugualmente interessati.

macOS 10.14 Mojave è stato presentato nel 2018. L’installazione di questo sistema non è possibile su tutta una serie di vecchie macchine.Le macchine ufficialmemnte compatibili con macOS 10.14, sono:

MacBook Inizio 2015 o seguenti

MacBook Air Metà 2012 o seguenti

MacBook Pro Metà 2012 o seguenti

Mac mini Fine 2012 o seguenti

iMac fine 2012 o seguenti

iMac Pro 2017

Mac Pro Fine 2013, oltre a Mac Pro metà 2010, metà 2012 con GPU in grado di sfruttare la tecnologia Metal: su questa pagina vi indichiamo come individuarli.

In pratica NON sono ufficialmente supportati: i vecchi MacBook con case in plastica, ma anche MacBook Pro, Air, mini e iMac del 2009, 2010 e 2011. Sono già disponibili utility di terze che consentono di effettuare l’installazione di Mojave anche su Mac ufficialmente non supportati, ma si tratta di stratagemmi che lasciano il tempo che trovano.