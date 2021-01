Elago presenta la nuova linea di cover e dock MagSafe per iPhone 12

Il noto produttore di accessori per iPhone e altre periferiche Apple, elago, ha finalmente abbracciato MagSafe e ha rilasciato una serie di nuovi prodotti compatibili con la nuova tecnologia che ha debuttato con iPhone 12. La società ha rilasciato sia dock, che custodie compatibili con la linea di iPhone 12. Ecco di cosa si tratta.

Il primo prodotto rilasciato è la dock di ricarica MagSafe che, nel caso in cui si disponga di un caricatore MagSafe e un caricatore Apple Watch, può ospitarli entrambi, oltre ad essere un comodo svuota tasche per oggetti di uso quotidiano. Inoltre, elago ha rilasciato la stessa dock in un’altra variante “solo iPhone”.

Cosi il produttore descrive la nuova periferica:

Questo dock minimalista funziona in tandem con il caricabatterie MagSafe di Apple, che dovrà fornire l’utente, per sfruttare appieno il prodotto. Gli utenti faranno scorrere il caricabatterie in uno slot designato sul lato sinistro, mentre il resto del pad ha un’area leggermente rientrata per contenere chiavi, un portafoglio e altro. Puoi anche trovare una versione che supporta Apple Watch

Il vassoio di ricarica MagSafe e il vassoio di ricarica MagSafe Apple Watch Edition sono disponibili al momento su Amazon USA, rispettivamente a 23 e 30 dollari.

Elago ha anche rilasciato una custodia MagSafe in silicone per iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, in una varietà di colori. Questa la descrizione che offre il costruttore:

Ogni custodia per iPhone 12 di elago sfoggia un design ultra sottile disponibile in una varietà di colori diversi. Sebbene queste custodie siano realizzate per sfruttare il caricabatterie MagSafe di Apple, offrono anche l’accesso alla solita suite di porte e pulsanti che ti aspetteresti

La custodia magnetica in silicone è disponibile a 20 dollari per iPhone 12 mini e iPhone 12 e iPhone 12 Pro, mentre costa 22 dollari la variante per iPhone 12 Pro Max. Anche in questo caso non sono ancora disponibili su Amazon Italia, ma è verosimile che arriveranno presto anche sul nostro catalogo, considerando che elago vende già tutti i suoi prodotti su Amazon Italia.

