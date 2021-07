Anche il primissimo Apple Watch aveva un modello in ceramica

L’Apple Watch è stato annunciato a settembre 2014 e dopo pochi mesi era già nei negozi, esattamente nell’aprile 2015. La prima generazione è stata rilasciata ufficialmente in casse di alluminio, acciaio inossidabile e oro 18 carati, ma sembra che Apple avesse già in mente altri materiali in quel preciso momento.

Un nuovo prototipo di Apple Watch mostra che l’azienda stava effettivamente considerando un modello in ceramica per il suo primo smartwatch. Le immagini di questo prototipo sono state condivise da @DongleBookPro, un utente di Twitter noto per aver diffuso immagini di diversi prototipi di prodotti Apple. Come possibile vedere, questo Apple Watch in ceramica sembra più o meno lo stesso della versione rilasciata anni dopo. Tuttavia, questa è in realtà la prima unità costruita nel 2014.

Apple ha presentato ufficialmente un modello in ceramica solo con il rilascio di apple Watch Series 2, nel 2016, anche se questo prototipo conferma che il materiale era stato almeno considerato come opzione per l’Apple Watch di prima generazione anni prima.

È interessante notare che questo modello è stato prodotto nel 2014, indicando che Apple avrebbe potuto lanciare la versione in ceramica con l’orologio originale, dunque prima della Serie 2.

Come altri prototipi di Apple Watch, il retro di questo modello in ceramica ha delle scritte “Lorem Ipsum” senza il logo Apple; non sorprende, si tratta di una consuetudine per l’azienda che in questo modo impedisce che i suoi nuovi design vengano identificati come dispositivi Apple prima dell’annuncio ufficiale. È interessante notare che questa unità funziona ancora e sembra eseguire il software interno di Apple.

Vale la pena notare che Apple non vende più Apple Watch in ceramica, poiché questa versione è stato interrotta con Apple Watch Series 6. Anche Apple Watch Series 4 non ha mai avuto un modello in ceramica.

Recentemente sono apparsi in rete anche altri prototipi di Apple Watch, tra cui un’unità con una custodia di sicurezza che ne nascondeva il design ufficiale, e persino un prototipo della Serie 3 con uno Smart Connector per abilitare nuovi tipi di cinturini.