OnePlus sta fondendo il suo sistema operativo con quello di Oppo

A distanza di 15 giorni dall’annuncio di OnePlus di essere diventata un sottomarchio Oppo, la società ha anche rivelato di essere al lavoro per fondere OxygenOS con ColorOS della sua nuova società madre. I due marchi sono giunti alla decisione di “sfruttare al meglio le [loro] risorse condivise” e di standardizzare l’esperienza software in tutto il loro portafoglio. Ma cosa significa esattamente che OnePlus sta “lavorando per integrare la base di codice di OxygenOS e ColorOS?” Ecco la risposta.

Anzitutto è bene precisare che l’utente finale potrebbe anche non notare la differenza, perché i cambiamenti rilevanti avverranno avvenendo dietro le quinte. OxygenOS sarà ancora il sistema operativo per i dispositivi OnePlus rilasciati a livello globale. Come nota 9to5Google, i terminali OnePlus rilasciati in Cina eseguono già ColorOS e probabilmente questo aspetto rimarrà tale. Tutti i nuovi dispositivi che il marchio secondario rilascerà eseguiranno il nuovo OxygenOS, mentre i dispositivi esistenti che ricevono ancora aggiornamenti otterranno la nuova piattaforma tramite un aggiornamento OTA.

Parlando di aggiornamenti, OnePlus promette un supporto per gli aggiornamenti Android migliori e per più lungo tempo, ora che grazie alla fusione rivaleggia ancor di più con Samsung. La serie OnePlus 8 e le nuove ammiraglie del marchio riceveranno tre importanti aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza in futuro. Nel frattempo, il primo OnePlus Nord e tutti i nuovi dispositivi Nord e Nord CE riceveranno due importanti aggiornamenti per Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Infine, i telefoni economici della serie Nord N, a partire da N10 e N100, riceveranno un importante aggiornamento Android, e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Sfortunatamente, rimane immutata l’idea di due importanti aggiornamenti di Android e tre anni di sicurezza se si ha un’ammiraglia più vecchia, come OnePlus 8.

Quando è stata annunciata la fusione, le società hanno affermato che OnePlus rimarrà gestita in modo indipendente. Nonostante la mossa aveva lo scopo di unire le risorse e semplificare meglio le operazioni tra le due, il collegamento più stretto dei rispettivi sistemi operativi non è certamente una sorpresa.

Per tutte le notizie relative a OnePlus il link da seguire è questo; mentre per restare aggiornati su OPPO potrete cliccare su questo collegamento.