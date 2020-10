Anche iPhone 12 blu ha il suo primo unboxing

A distanza di poche ore da iPhone 12 Pro in color grafite, sui social inizia a circolare anche iPhone 12 blu sottoposto al rito dell’unboxing. Si tratta di due video brevissimi che offrono un primo sguardo dal vivo del terminale che non sia filtrato dall’obiettivo e dalle immagini super patinate e ricercate del marketing di Cupertino.

Ma occorre subito rilevare che, se da una parte questi due brevi video rispondono alla grande attesa e curiosità che quest’anno anche più degli altri anni ruota attorno ai nuovi smartphone di Apple, dall’atro si tratta di riprese frettolose e di qualità molto bassa.

Nei due brevi video è possibile osservare iPhone 12 blu con un unboxing che si limita all’estrazione del terminale dalla nuova confezione molto più piccola e sottile rispetto a quelle viste finora. Apple ha eliminato l’alimentatore e gli auricolari con filo EarPods dalla dotazione per ridurre i rifiuti elettronici, perché la stragrande maggioranza degli utenti dispone già di questi accessori e naturalmente anche per ridurre i costi di imballaggio e soprattutto di trasporto.

La bassa qualità dei video permette di apprezzare solo in parte il nuovo design del terminale e purtroppo non è nemmeno possibile farsi un’idea corretta della colorazione blu dal vivo, questo perché in entrambi i video viene impiegata l’illuminazione tramite flash LED a distanza ravvicinata che sfalsa la tinta. Il risultato è che il blu visibile nei video iPhone 12 unboxing sembra molto carico, quasi da cartoone animato, e anche molto diverso da quanto mostra Apple sul proprio sito web e negozio online.

Così per farci un’idea più precisa di come appare dal vivo iPhone 12 blu o nelle altre colorazioni, occorre attendere le fotografie e i filmati che saranno pubblicati dalle principali testate USA a cui Apple concede in anteprima i nuovi dispositivi in prova, in tempo per pubblicare articoli, impressioni e recensioni nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti la disponibilità nei negozi.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.