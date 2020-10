Apple Watch SE si surriscalda e scotta il polso a sei utenti

Alcuni utenti in Corea del Sud segnalano che Apple Watch SE si surriscalda, al punto da provocare scottature sul polso e tanto da danneggiare anche lo schermo dell’indossabile dal prezzo abbordabile che Apple ha introdotto a settembre di quest’anno insieme ad Apple Watch Serie 6.

In un post su Reddit si riferisce di segnalazioni di questo problema da parte di alcuni utenti Apple Watch SE. Si tratta in tutto di sei segnalazioni, tra il 10 e il 19 ottobre, e in tutti i casi i problem si sarebbero verificati in Corea del Sud. Nel momento in cui scriviamo non emergono segnalazioni di problemi, post e lamentele di questo tipo in nessun altra paese nel mondo.

L’inconveniente si sarebbe verificato dopo pochi giorni dall’uso dello smartwatch, con il calore che sembra partire da un punto specifico dello smartwatch, tanto da provocare anche danni al display. Alcuni utenti hanno scoperto il problema lasciando semplicemente l’Apple Watch collegato al cavo di ricarica, altri hanno notato il calore indossando il dispositivo.

Nel post su Reddit si ipotizza che il problema sia qualcosa che riguarda il punto dove si trovano i connettori del display, tra il Taptic Engine e la Digital Crown sul lato dell’Apple Watch. La deduzione arriva dai teardown (lo smontaggio) di precedenti modelli, giacché non sono ancora noti teardown specifici del modello SE.

Nei sei casi sopra citati, tre utenti sono riusciti a ottenere un rimborso o un nuovo prodotto. Una risposta ufficiale da parte di Cupertino dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo l’esame dei dispositivi. Per qualche curioso motivo il problema di Apple Watch SE che si surriscalda sembra si sia verificato solo in Corea del Sud. Non sono noti – almeno al momento – inconvenienti simili in altre nazioni. Non è da escludere un problema in qualche lotto specifico di dispositivi destinato alla Corea del Sud.

Apple Watch SE (GPS) e Apple Watch SE (GPS + Cellular) sono disponibili dal 18 settembre in 27 diverse nazioni e territori. In Italia Apple Watch SE (GPS) ha un prezzo a partire da 309 euro; il prezzo di Apple Watch SE (GPS + Cellular) parte da 359 euro.