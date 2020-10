L’unboxing di iPhone 12 Pro è già online

I terminali Apple di nuova generazione saranno consegnati e disponibili nei negozi da venerdì 23 ottobre, ma questa volta la rete anticipa i piani di Apple con l’arrivo del primo unboxing di iPhone 12. Sempre in rete, oltre alle foto e ai video già pubblicate da diversi utenti, arrivano altri filmati che mostrano il caricatore MagSafe, oltre alle cover Apple in silicone in diversi colori, quindi alcuni dei nuovi accessori presentati da Apple per i nuovi smartphone.

Il primo video unboxing iPhone 12 Pro è purtroppo in bassa qualità e molto breve, in ogni caso offre un primo sguardo in anteprima sul terminale 5G con schermo OLED da 6,1 pollici nella colorazione grafite. Nonostante la bassa qualità del filmato è possibile apprezzare il nuovo design con bordi e lati più squadrati, simile a iPad Pro ma anche ai modelli iPhone 5. L’impressione è quella di un terminale molto elegante e curato in ogni minimo dettaglio, come da sempre Apple ci ha abituati.

Nel secondo video invece è possibile osservare da vicino e anche in funzionamento il caricatore MagSafe che si attacca magneticamente al retro degli iPhone 12. Con questi terminali la ricarica wireless è più potente e veloce fino a 15W, quindi il doppio rispetto ai 7,5W dello standard wireless Qi. È compatibile anche con tutti gli iPhone precedenti a partire da iPhone 8, solo che per tutti questi modelli l’aggancio non avviene con i magneti e la ricarica è più lenta perché avviene a 7,5W di potenza.

Il primo video unboxing di iPhone 12 Pro è stato ripubblicato su YouTube dal leaker Ben Geskin. Negli altri due video vengono invece mostrate le cover Apple in silicone per iPhone 12 in cinque colorazioni diverse: a differenza delle custodie in silicone Apple per gli iPhone precedenti, questa nuova versione per gli iPhone 12 protegge anche la parte inferiore dei terminali. Infine nell’ultimo video viene mostrata la cover trasparente di Apple.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.