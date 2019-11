Anche Microsoft propone la sua pubblicità natalizia

Dopo quella di Apple, anche per Microsoft è tempo di pubblicità natalizie. Nello spot della multinazionale di Redmond la protagonista è Lucy, una bambina che vede la mamma usare Microsoft Translator per parlare in inglese con un cliente giapponese, e pensa che lo stesso sistema si può sfruttare per chiarire alcuni misteri su Babbo Natale facendo domande ad alcune renne di passaggio…

La pubblicità natalazia di Microsoft dello scorso anno attaccava l’iPad, definito «Un giocattolo», promuovendo invece Surface Go come «Il vero sogno dei ragazzini». Lo spot natalizio di Microsoft del 2017 era un video di fantasia in computer grafica che toccava alcuni degli argomenti più caldi nella politica e nell’opinione pubblica in USA soprattutto sotto la presidenza Trump.

Nel 2015 Microsoft realizzò una pubblicità di Natale coinvolgendo gli impiegati del suo store a New York e, a sorpresa, insieme i loro colleghi/rivali del vicino Apple Store. I dipendenti di Microsoft avevano intonato la canzone “Let There be Peace on Earth”, incuriosendo i commessi dell’Apple Store, usciti dal negozio per assistere alla scena.