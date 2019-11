The Surprise è la pubblicità natalizia di Apple

L’ultima produzione originale di Apple non è un nuovo episodio di “The Morning Show”, “See” o “For All Mankind” per Apple TV+ ma la tradizionale pubblicità di fine anno. Lo spot si chiama “The Surprise” e mostra una famiglia che visita il nonno per Natale. Per tenere a bada i bambini, i genitori usano l’iPad.

Le due ragazzine sembrano usare il tablet per passare il tempo giocando o guardando filmati ma in realtà stanno preparando qualcosa che sorprenderà il nonno. La pubblicità è nuova ma tutto sommato non troppo diversa da uno spot che Apple preparò per Natale del 2013.