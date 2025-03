Ancora sconto di 100 euro sulla Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Pubblicità

Tra gli ultimi modelli di lavapavimenti Tineco, certamente punto di riferimento per i suoi elettrodomestici smart per la pulizia, la nuova Floor One S7 Stretch Ultra, evoluzione diretta del modello S6. Al momento, dalla sua, oltre alle numerose funzioni di pulizia avanzate, ha anche il prezzo: è in sconto di 100 euro su Amazon.

A differenza di molti altri modelli sulla stessa fascia di prezzo, questa Tineco Floor One S7 Stretch Ultra ha dalla sua anche le dimensioni, che sono leggermente più compatte dei competitor. Al di là del dato dimensionale, tra le principali innovazioni spicca il design DualBlock Anti-Tangle, che grazie a un pettine frontale studiato appositamente, è in grado di gestire in modo efficace capelli e peli di animali, prevenendo grovigli durante il processo di aspirazione. La struttura lineare del dispositivo consente inoltre di applicare una pressione costante sul pavimento, contribuendo a ottenere superfici pulite e prive di aloni. Un sistema di autopulizia, denominato MHCBS, mantiene il rullo sempre libero da residui, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Un ulteriore miglioramento rispetto al passato riguarda anche il processo di lavaggio e asciugatura: la temperatura operativa del rullo è stata aumentata da 70°C a 85°C, consentendo una pulizia più approfondita in soli due minuti e un’asciugatura rapida in cinque minuti, contribuendo a prevenire cattivi odori e la proliferazione batterica.

Si tratta di un aspirapolvere davvero versatile, non solo perché permette pulizie fino a 180 gradi, quindi riuscendo a passare anche sotto i mobili più bassi, ma anche per la sua autonomia: il dispositivo riesce a coprire certamente una casa di grandi dimensioni, potendo vantare un’autonoma fino a 50 minuti.

Tra le novità rispetto ai modelli passati anche il posizionamento del serbatoio dell’acqua pulita, che si trova propio sopra la spazzola e che favorisce una distribuzione del peso più bilanciata e un utilizzo più agevole. Nel corpo principale del dispositivo è integrato un sistema a tre camere, studiato per separare solidi, liquidi e aria, al fine di proteggere il motore e mantenere costanti le prestazioni.

Il nuovo lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra costa solitamente 699 euro, ma al momento su Amazon potete acquistarla a 599 € con uno sconto netto del 14%: 100 euro.