Beats Studio Buds in sconto, 138 euro su Amazon

I Beats Studio Buds, l’ultima creazione in fatto di auricolari nel mondo Apple, sono in sconto su Amazon: 138 euro invece di 149 euro.

Stiamo parlando di un accessorio che abbiamo recensito molto recentemente. Trovate quel pensiamo a questa pagina. Qui ci limitiamo a darvi alcune informazioni utili per decidere se fanno o meno al caso vostro.

I Buds Studio Buds si distinguono per una serie di funzioni molto interessanti presentate ad un prezzo davvero conveniente. Oltre alle dimensioni ridotte gli auricolari di Beats hanno una valida integrazione sia con il mondo iPhone che Android (per la prima volta si connettono automaticamente anche i telefoni con il sistema operativo Google), la riduzione attiva del rumore, una custodia per la ricarica che garantisce fino a 24 ore di musica, modalità fast fuel (ricarica di un’ora con cinque minuti nella custodia), modalità Audio Spaziale Dolby Atmos con i brani di Apple Music.

Qui di seguito le caratteristiche descritte nel dettaglio da Amazon

Piattaforma acustica personalizzata, per un suono potente e bilanciato

Due diverse modalità di ascolto: cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Trasparenza

Cpriauricolari disponibili in tre misure

Fino a 8 ore di ascolto

Bluetooth di Classe 1

Chiamate di alta qualità e interazione con l’assistente vocale grazie ai microfoni integrati

Resistenti all’acqua e al sudore secondo lo standard IPX4

Ricarica con USB-C

Questo auricolari hanno tra i loro pregi maggiori il rapporto eccellente tra qualità, funzioni prezzo. Costerebbero 149,95 euro, ma Amazon ve li offre per la prima volta in sconto nel colore nero a 138 euro.

