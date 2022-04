Android perde terreno contro iOS ma domina il mercato

La piattaforma mobile di Apple sta guadagnando una fetta di mercato sempre maggiore, ma Android rimane la prima in classifica. Così, sebbene non sorprende scoprire che Android è ancora il sistema operativo per cellulari più popolare al mondo, vista soprattutto l’ampia varietà di dispositivi che lo supportano, le recenti statistiche di StockApps rivelano che negli ultimi anni iOS è riuscito a conquistare una crescente quota di mercato.

Dai grafici si apprende che a luglio 2018 Android era presente sul 77,32% dei dispositivi esistenti in tutto il globo mentre oggi, a quasi quattro anni di distanza, quella percentuale è scesa al 69,74%. Allo stesso tempo iOS, che prima si attestava intorno al 19,4%, ora si trova a quota 25,49%, con una crescita quindi del 6% in quattro anni.

Anche se i dati non lo dicono, è possibile supporre che una spinta a questa crescita sia stata data da dispositivi come gli iPhone SE e gli iPad economici, che hanno permesso ad Apple di raggiungere una più vasta platea di consumatori; ma con un +1,5% l’anno, è chiaro che questi sforzi non sono sufficienti per togliere il primato ad Android.

Secondo l’esperta di finanza Edith Reads la piattaforma di Google mantiene ancora un buon vantaggio, e ciò è dato principalmente dalla sua natura open source. Il sistema operativo mobile di Apple infatti è disponibile unicamente su iPhone e iPad, mentre Android non lo troviamo soltanto su smartphone e tablet, per non parlare del fatto che il prezzo altamente concorrenziale dei dispositivi su cui gira permettono ad Android di restare in vetta.

Questa ricerca mette comunque in evidenza un’altra informazione interessante: in regioni come il Sud America e l’Africa, Android domina ampiamente il mercato, proprio per via del prezzo nettamente più alto dei prodotti Apple iOS in confronto a quelli su cui gira la piattaforma di Google: per esempio in Sud America soltanto un dispositivo su 10 è un iPhone o un iPad, mentre nel Nord America questi ultimi sono più della metà di quelli in circolazione.

Comunque sia, la strategia del lanciare dispositivi meno costosi per raggiungere più clienti pare stia dando buoni risultati ed è perciò probabile che Apple possa continuare a perseguire questa strada. Qui trovate la recensione di iPhone SE 2022 di macitynet.