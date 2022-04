Google porta il tasto rifiuta tutti i cookie in Europa

Google sta introducendo nuove opzioni per rifiutare i cookie di tracciamento in Europa, dopo che le finestre di dialogo esistenti sono risultate essere in violazione delle leggi sui dati dell’UE.

All’inizio di quest’anno, l’agenzia francese per la protezione dei dati CNIL ha multato Google di 150 milioni di euro per aver utilizzato un linguaggio confuso nei banner dei cookie. In precedenza, Google consentiva agli utenti di accettare tutti i cookie di tracciamento con un solo clic, ma costringeva le persone a fare clic attraverso vari menu per rifiutarli tutti. Questa asimmetria è stata considerata illegittima, ha riferito il CNIL, guidando gli utenti ad accettare i cookie a beneficio finale dell’attività pubblicitaria di Google.

Per rimediare, i nuovi banner sui cookie di Google offrono scelte chiare ed equilibrate: “rifiuta tutto”, “accetta tutto” o “più opzioni” per esercitare un controllo più granulare. Il nuovo menu apparirà su Ricerca Google e YouTube se gli utenti non hanno effettuato l’accesso a un account. In caso contrario, se si è effettuato l’accesso, è possibile regolare le opzioni di tracciamento attraverso il menu dati e privacy di Google.

Abbiamo dato il via al lancio in Francia e estenderemo questa esperienza nel resto dello Spazio economico europeo, nel Regno Unito e in Svizzera. Tra non molto, gli utenti della regione avranno una nuova scelta di cookie, una che può far accettare o rifiutare tutto con un solo clic

L’uso dei banner sui cookie in generale rimane un’esperienza confusa e frustrante per la maggior parte degli utenti di Internet. Dare alle persone la possibilità di rifiutare o accettare i cookie avrebbe dovuto offrire un maggiore controllo sui dati degli utenti, ma, come mostra l’esempio di Google, questo può dipendere da come vengono implementate queste opzioni.

Il Centro europeo per i diritti digitali (noyb), che promuove menu cookie adeguati, afferma che il 90% degli utenti fa clic per accettare tutti i cookie, ma solo il 3% desidera effettivamente accettarli. Cambiamenti come quelli implementati da Google sono piccoli, certamente, ma potrebbero aiutare a spostare questo equilibrio.

