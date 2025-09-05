Dalla PowerBank da 300W al caricabatterie wireless Qi2.2, tutte le novità Anker Prime

Anker ha presentato all’IFA di Berlino una serie di dispositivi della gamma Anker Prime, linea top di gamma dell’azienda nel settore della ricarica.

Il protagonista assoluto è la Prime Power Bank da 26.250 mAh: una delle soluzioni più avanzate oggi disponibili per chi viaggia o lavora spesso in mobilità. Con una capacità di 26.250 mAh, rientra nel limite di sicurezza per il trasporto aereo, il che la rende un compagno di viaggio perfetto. Grazie a due porte USB-C bidirezionali da 140 W ciascuna e a una porta USB-A da 22,5 W, è in grado di erogare fino a 300 W complessivi, sufficienti per ricaricare contemporaneamente due portatili di fascia alta e uno smartphone.

La ricarica della batteria interna è altrettanto impressionante: collegando due adattatori USB-C da 140 W, si raggiunge l’80% di carica in circa 35 minuti. In alternativa, è possibile utilizzare la base dedicata Prime Charging Base, che fornisce fino a 150 W tramite connettore pogo-pin e consente anche di alimentare altri tre dispositivi nello stesso momento. A completare il quadro ci sono un display integrato che mostra in tempo reale i dati di ricarica e la possibilità di controllare la power bank via app.

Accanto a lei troviamo la Prime Docking Station 14-in-1, la soluzione definitiva per chi vuole trasformare il proprio laptop in una vera e propria postazione desktop multifunzione. Immaginala come il centro pulsante della scrivania: può gestire fino a tre monitor in simultanea (supportando risoluzioni fino a 8K + 4K + 4K), grazie alla presenza di porte HDMI, DisplayPort e interfacce USB‑C ad alta velocità. Il suo smart display integrato non serve solo per caricare: mostra in tempo reale assorbimento energetico, stato delle connessioni, segnale video e persino la temperatura, per tenere sempre tutto sotto controllo

Ma la Prime Docking Station 14-in- non è solo schermi: sotto l’aspetto “globali”, questa Docking Station è incredibilmente versatile. Oltre alle porte video, dispone di USB‑C e USB‑A (velocità fino a 10 Gbps), Ethernet, audio, slot SD/TF e un’interfaccia utente gestibile anche tramite app desktop. E con una potenza di ricarica combinata di 160 W, basta collegare una laptop e tutto il resto si alimenta magicamente da qui. Con un prezzo a listino di 349 € è disponibile da 5 settembre.

Anker Prime Charger (210 W) è il nuovo caricatore da scrivania che ribalta i canoni di potenza e compattezza. Con i suoi tre ingressi USB-C, riesce a fornire fino a 210 W totali (140 W + 35 W + 35 W), perfetti per ricaricare simultaneamente laptop, tablet e smartphone senza perdere efficienza. Nonostante la potenza, è 43% più piccolo del caricatore Apple da 140 W, rendendolo ideale sia per la scrivania che per il viaggio.

Sul dispositivo trova spazio un display integrato che mostra in tempo reale il consumo energetico e la temperatura, mentre il controllo dei dati di ricarica può essere gestito anche via app Anker, grazie al collegamento Bluetooth. Una soluzione elegante e funzionale per chi vuole tenere tutto sotto controllo, dalla postazione home office all’ufficio condiviso.

E infine la Prime 3-in-1 Wireless Charging Station, pensata come soluzione definitiva per chi vuole caricare più dispositivi Apple (e non solo) con un unico accessorio elegante da comodino. Supporta lo standard Qi2.2 da 25W per smartphone compatibili, affiancato da un alloggiamento da 5W per Apple Watch e uno da 5W per AirPods. In pratica, telefono, orologio e auricolari possono ricaricarsi insieme, senza cavi intrecciati e con una gestione intelligente della distribuzione dell’energia.

Il dettaglio che la distingue è il raffreddamento attivo integrato, progettato per mantenere la temperatura della superficie sotto i 36 gradi. Una scelta che non solo garantisce maggiore efficienza e velocità di carica, ma aiuta anche a prolungare la vita delle batterie. Anker promette un funzionamento silenzioso, intorno ai 29 dB, con una modalità “sleep” ancora più discreta, pensata per chi la tiene accanto al letto. A completare il tutto, un piccolo display integrato mostra lo stato di ricarica in tempo reale, trasformando questa stazione wireless in un accessorio tanto pratico quanto raffinato.