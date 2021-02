Alcuni utenti Mac M1 lamentano l’elevata usura dell’unità SSD

Alcuni utenti dei nuovi Mac con processore Apple M1 lamentano un potenziale problema nella lettura di dati legati alla salute delle unità SSD di questi computer, evidenziando che i computer in questione scrivono un numero di dati eccessivo rispetto alla norma: un problema che potrebbe interessare però anche gli utenti di Mac Intel.

Diversi utenti hanno notato un numero elevato di scritture sull’unità in un breve arco di tempo; nei casi peggiori, i Mac M1 sembrano avere già consumato tra il 10% e il 13% del massimo valore indicato come TBW, un parametro che serve a stimare i cosiddetti terabyte scritti (TBW – terabytes written).

Un valore tipico di TBW per un SSD da 250 GB si stabilizza tra 60 e 150 terabyte scritti: in altre parole per andare oltre un valore TBW garantito di 70, un utente dovrebbe scrivere ben 190 GB al giorno per un periodo di un anno (in altre parole, riempire due terzi del SSD con nuovi dati ogni giorno). È alquanto strano che il TBW relativo all’unità SSD di alcuni Mac riferito da alcuni utenti sembra avere già consumato tra il 10% e il 13% dell’ipotetico valore massimo.

Un utente riferisce che il suo Mac ha già consumato l’1% del valore TBW dopo solo due mesi dall’acquisto della macchina; un diverso utente con una unità SSD da 2TB riferisce di avere notato un consumo del 3% nel valore TBW. L’utente che riferisce del consumo del 3%, su una macchina con unità SSD da 250GB, calcola che se continua così il valore massimo verrà raggiunto entro due anni. Le stime più recenti indicano una durata media limite per gli SSD intorno ai 10 anni; la loro durata di vita media è tipicamente più breve ma non ci sono dati che permettono di avere certezze su questo versante.

People with an M1 mac, please run `brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0` and report back (and what kind of usage you make of the machine, especially RAM).

I'm at <600GBW on my MBP, but I don't use it heavily. https://t.co/LbhE9p7FiK

— Hector Martin (@marcan42) February 15, 2021